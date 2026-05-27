Anses confirmó el pago de las Becas Progresar en mayo de 2026: cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó un nuevo pago para titulares de las Becas Progresar durante mayo de 2026. El depósito alcanzará a estudiantes que forman parte del programa educativo y también a beneficiarios con montos adeudados de meses anteriores.

Desde el organismo previsional informaron que la acreditación se realizará de manera automática en la cuenta bancaria declarada al momento de la inscripción. La medida abarca a estudiantes de nivel obligatorio, terciario, universitario, enfermería y formación profesional que mantengan activa la prestación.

Según detalló Anses, los montos vigentes del programa durante mayo de 2026 son los siguientes:

El monto final puede variar según la línea de beca y el nivel educativo de cada estudiante. Además, quienes ingresaron recientemente al programa podrían recibir pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores.

La fecha límite para la inscripción a Becas Progresar es el 17 de mayo Foto: Télam

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está orientado principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años dentro de la línea Progresar Obligatorio, aunque algunas categorías contemplan límites de edad más amplios. También existen líneas específicas para carreras universitarias, terciarias, enfermería y formación profesional.

Entre los requisitos más importantes figuran:

Acreditar regularidad escolar o académica.

Cumplir con las condiciones socioeconómicas exigidas.

No superar el tope de ingresos familiares establecido por el programa.

Los estudiantes pueden verificar si tienen asignado el pago ingresando al sitio oficial de Anses con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar:

Fecha de acreditación.

Lugar de cobro.

Estado actualizado del beneficio.

También se puede revisar el estado de la beca desde la plataforma Progresar, donde se informa si la solicitud fue aprobada o si existen observaciones pendientes.