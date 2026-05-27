Anses paga este miércoles a dos grupos: mirá si estás incluido

Anses sigue con los últimos pagos de mayo y este miércoles cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de Desempleo.

Anses paga este miércoles a jubilados y pensionados que superan la mínima.

Anses continúa con los últimos pagos de mayo y este miércoles 27 cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de Desempleo, cuyos DNI terminen en 4 y 5.

Como pasa con la mayoría de los pagos del organismo, el día de cobro depende del último número del DNI. Para este miércoles, la fecha corresponde a beneficiarios con documentos terminados en 4 y 5.

¿Quiénes cobran este miércoles 27 de mayo? Este miércoles cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 4 y 5. También será el turno de los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 4 y 5.

Además de los pagos por terminación de DNI, Anses mantiene activas algunas prestaciones que se cobran durante varios días. La Asignación por Maternidad sigue disponible para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 La Prestación por Desempleo también se cobra este miércoles según la terminación del DNI.