Tras el fin de semana largo: estos son los pagos que realiza Anses

Anses retoma el calendario de pagos de mayo después del feriado y este martes cobran jubilados, pensionados y Desempleo.

Después del feriado del 25 de mayo, Anses retoma el calendario de pagos y este martes 26 volverán a cobrar varios beneficiarios. En esta parte del mes, el cronograma se concentra en jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo.

Como ocurre con la mayoría de los pagos de Anses, la fecha depende de la terminación del DNI. Por eso, quienes esperan el depósito deben revisar el último número del documento.

Quiénes cobran este martes 26 de mayo Este martes cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 y 3. También será el turno de los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 2 y 3.

anses nuevo local torres procrear (4).JPG Este martes la Anses informa que cobran jubilados, pensionados y titulares de Desempleo según el DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además de los pagos por DNI, Anses mantiene activas algunas prestaciones que se cobran durante varios días. La Asignación por Maternidad sigue disponible para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.