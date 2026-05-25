Anses paga las últimas ayudas de mayo: quiénes cobran tras el feriado

Después del feriado del 25 de mayo, Anses retomará el calendario de pagos con varios grupos que todavía tienen pendiente el cobro del mes. Entre el martes 26 y el viernes 29 cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, organizados por terminación de DNI.

En esta parte del cronograma, los pagos también se organizan según la terminación del DNI. Por eso, quienes tienen que cobrar durante los últimos días de mayo deberán revisar el último número del documento para saber qué día les corresponde.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de Desempleo cobrarán entre el martes 26 y el viernes 29.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán de la siguiente manera :

También seguirá el pago de la Prestación por Desempleo. En este caso, el calendario será el mismo:

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Pagos que siguen abiertos hasta junio

Además de esos pagos por DNI, Anses mantiene activas otras prestaciones que se cobran por período. En estos casos, no hace falta mirar la terminación del documento, porque el pago queda disponible dentro de las fechas informadas por el organismo.

La Asignación por Maternidad sigue disponible para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio. También continúan las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

A su vez, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se mantienen abiertas hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI. De esta manera, la última semana de mayo tendrá pagos por documento y beneficios que seguirán disponibles durante los primeros días de junio.