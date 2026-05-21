Anses paga un extra de las Becas Progresar el 22 de mayo: quiénes lo cobran

La Anses confirmó que este viernes 22 de mayo se acreditarán pagos pendientes para estudiantes de las Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo 2025. Los depósitos incluirán montos retenidos y cuotas adicionales para beneficiarios que cumplieron con las condiciones académicas exigidas por el programa.

El pago alcanza principalmente a estudiantes de nivel obligatorio, terciario y universitario que mantuvieron la regularidad y completaron los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación.

A quiénes les corresponde el pago extra de Anses por las Becas Progresar Foto: Télam

Uno por uno, todos los requisitos para acceder a las Becas Progresar Foto: Télam

Uno de los pagos más esperados corresponde al reintegro del 20% que Anses retiene mensualmente sobre las cuotas del programa.

Ese dinero será depositado a quienes hayan acreditado durante 2025:

Regularidad escolar o académica

Participación en actividades obligatorias, según la línea

Finalización del ciclo lectivo sin adeudar materias, en los casos exigidos

El beneficio alcanza especialmente a:

Titulares de Progresar Obligatorio

Ingresantes de carreras terciarias

Estudiantes universitarios de primer año

La cantidad de cuotas liquidadas dependerá también del momento en que cada estudiante se inscribió el año pasado.

Qué otros pagos hará Anses el 22 de mayo

Además del reintegro retenido, Anses abonará cuotas estímulo pendientes para alumnos que reunieron todos los requisitos del programa educativo.

Los pagos corresponden exclusivamente al ciclo lectivo 2025 y se depositarán automáticamente en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios.

Cómo consultar si aprobaron las Becas Progresar 2026

Mientras avanzan los pagos pendientes, muchos estudiantes ya comenzaron a recibir respuestas sobre sus solicitudes para las Becas Progresar 2026.

Las aprobaciones pueden verificarse desde la plataforma oficial utilizando la cuenta personal de Mi Argentina.

Actualmente, el monto mensual del programa continúa en $35.000. En algunas líneas se mantiene la retención del 20%, especialmente para estudiantes de nivel obligatorio e ingresantes universitarios y terciarios.

Cuándo comenzarían los pagos de Progresar 2026

Según las previsiones oficiales, los primeros pagos correspondientes al nuevo ciclo podrían comenzar en junio, aunque por ahora no existe una fecha confirmada por la Secretaría de Educación.

Las aprobaciones se realizan de forma gradual y cada estudiante puede recibir la respuesta en momentos diferentes.

Por el momento, la única línea que mantiene abierta la inscripción es Progresar Trabajo.