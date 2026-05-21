Anses aumenta la asignación por cónyuge en junio: cuánto cobrarán jubilados y pensionados

La Anses confirmó un nuevo aumento para la asignación por cónyuge que cobran jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con la actualización de junio de 2026, el monto del beneficio pasará de $17.142 a $17.585, mientras que en algunas zonas del país podrá superar los $34.000.

El ajuste se aplica a través del esquema de movilidad mensual que utiliza Anses para actualizar las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), tomando como referencia la inflación.

Para acceder a asignación por cónyuge de Anses, los jubilados o pensionados deben estar casados formalmente.

El beneficio está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados del SIPA y a titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para acceder, el matrimonio debe estar correctamente registrado en la base de datos de Anses. Además, la asignación no se paga a parejas convivientes y solo puede ser cobrada por uno de los integrantes del matrimonio, incluso si ambos perciben una jubilación o pensión.

Requisitos y topes de ingresos

Anses exige cumplir determinados límites económicos para habilitar el cobro de la asignación. Desde mayo de 2026, los topes vigentes son:

ingreso individual máximo: $2.896.244

ingreso familiar máximo: $5.792.488

Además, el solicitante deberá presentar documentación que acredite el vínculo matrimonial y los datos del grupo familiar.

Los documentos que se necesitan

Entre los papeles que pueden solicitarse para iniciar el trámite figuran:

certificado de matrimonio

DNI originales y copias del grupo familiar

Formulario PS 6.18 o Formulario PS 2.14

La gestión puede hacerse de manera presencial con turno previo o a través de Mi Anses utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El plus por zona desfavorable

Los jubilados y pensionados que residen en determinadas regiones del país reciben un adicional por zona desfavorable. Gracias a ese extra, la asignación por cónyuge llegará a $34.887 en junio de 2026 para beneficiarios que vivan en provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras zonas alcanzadas por el beneficio.