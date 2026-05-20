Anses: aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones en junio y estos son los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aplicará en junio un nuevo incremento en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes según la inflación. El aumento será de 2,6% y toma como referencia el IPC de abril publicado por el Indec hace una semana.

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $403.000 , aunque el monto efectivo será mayor para quienes perciben el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

De esta manera, un jubilado que cobra el haber mínimo podría alcanzar ingresos cercanos a los $674.000 en junio, sumando refuerzos y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

En tanto, otras prestaciones también se ajustan:

Asignaciones familiares y AUH

El incremento también alcanza a las asignaciones. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto bruto se ubicará cerca de los $144.000 por menor, aunque el pago directo mensual es menor debido a la retención del 20% hasta la presentación de la libreta.

Para las asignaciones familiares del sistema SUAF, los valores también se actualizan con subas similares, en función de los ingresos del grupo familiar.

Además del aumento, el Gobierno prevé mantener el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran haberes mínimos, lo que refuerza los ingresos del sector más vulnerable.

A esto se suma el pago del medio aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año, que se liquida junto con los haberes de junio.

Los incrementos responden al esquema vigente establecido por decreto, que dispone actualizaciones mensuales atadas a la inflación.

De este modo, el organismo busca sostener el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones frente al avance de los precios, en un contexto económico todavía marcado por la inflación.