Anses informó quiénes cobran este martes 19 de mayo

Anses sigue con el calendario de pagos de mayo y este martes 19 volverán a cobrar varios grupos. Como pasa todos los meses, en la mayoría de las prestaciones hay que mirar el último número del DNI para saber si corresponde el depósito.

Este martes será el turno de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones con una terminación específica. También siguen disponibles otros pagos que no dependen del documento y que se mantienen abiertos durante varias semanas.

Este martes cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6. También recibirán el pago los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 6.

Además de los pagos por terminación de DNI, Anses mantiene activas otras prestaciones que se cobran durante varios días. La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

También siguen abiertas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

A su vez, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se cobran entre el 11 de mayo y el 10 de junio. En este caso, no importa la terminación del documento.