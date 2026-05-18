Anses actualizó las prestaciones por desempleo: los montos que se cobran en mayo
Anses confirmó los montos en las prestaciones por desempleo para lo que resta del mes de mayo de 2026. Los detalles y quiénes pueden solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo incremento en la Prestación por Desempleo para mayo de 2026, en línea con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida impacta directamente en los montos que perciben los trabajadores que perdieron su empleo formal sin causa justificada.
Nuevos montos para la prestación por desempleo de Anses
De acuerdo a la actualización vigente, el beneficio presenta un piso y un techo definidos:
- Monto mínimo: $181.500
- Monto máximo: $363.000
El valor final que recibe cada beneficiario no es uniforme, ya que depende de los ingresos previos y los aportes realizados durante la etapa laboral.
Cómo se calcula la prestación
El esquema establece que la prestación se determina en base al 75% del mejor salario neto mensual percibido en los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, ese cálculo siempre se ajusta a los límites mínimos y máximos definidos por el organismo.
De esta manera, quienes tenían ingresos más altos podrán acercarse al tope máximo, mientras que los salarios más bajos quedarán próximos al piso establecido.
A quiénes está dirigido el beneficio
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa, incluyendo:
- Empleados permanentes
- Trabajadores eventuales o de temporada
- Personal de la construcción
El programa funciona como una asistencia económica temporal mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.
El cronograma de cobro comenzará el 22 de mayo y se extenderá hasta el 29, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios.