Anses actualizó las prestaciones por desempleo: los montos que se cobran en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó un nuevo incremento en la Prestación por Desempleo para mayo de 2026, en línea con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida impacta directamente en los montos que perciben los trabajadores que perdieron su empleo formal sin causa justificada.

De acuerdo a la actualización vigente, el beneficio presenta un piso y un techo definidos:

El valor final que recibe cada beneficiario no es uniforme, ya que depende de los ingresos previos y los aportes realizados durante la etapa laboral.

El esquema establece que la prestación se determina en base al 75% del mejor salario neto mensual percibido en los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, ese cálculo siempre se ajusta a los límites mínimos y máximos definidos por el organismo.

Prestación por Desempleo de ANSES: cómo acceder, cuánto y cuándo se cobra Foto: Shutterstock

Prestación por Desempleo de ANSES: cómo acceder, cuánto y cuándo se cobra Foto: Shutterstock

De esta manera, quienes tenían ingresos más altos podrán acercarse al tope máximo, mientras que los salarios más bajos quedarán próximos al piso establecido.

A quiénes está dirigido el beneficio

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa, incluyendo:

Empleados permanentes

Trabajadores eventuales o de temporada

Personal de la construcción

El programa funciona como una asistencia económica temporal mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

El cronograma de cobro comenzará el 22 de mayo y se extenderá hasta el 29, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios.