Anses paga este lunes: mirá quién cobra

Anses sigue con el calendario de pagos de mayo y este lunes 18 cobrarán varios grupos. Como ocurre todos los meses, la fecha depende de la terminación del DNI en la mayoría de las prestaciones.

Este lunes será el turno de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones con documentos específicos. Además, siguen abiertos otros pagos que no se ordenan por DNI y que estarán disponibles hasta junio.

Este lunes cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5. También recibirán el pago los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 5 .

Además de los pagos por terminación de DNI, Anses mantiene activas algunas prestaciones que se cobran durante varias semanas. La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

También siguen abiertas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

A su vez, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se cobran entre el 11 de mayo y el 10 de junio. En este caso, tampoco importa la terminación del documento.