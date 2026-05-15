Anses sigue con el calendario de pagos este viernes: mirá si cobrás con tu DNI

Anses sigue con el calendario de pagos de mayo y este viernes 15 volverán a cobrar varios grupos. Como ocurre todos los meses, la fecha de cobro depende del último número del DNI.

Este viernes será el turno de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Además, siguen abiertos otros pagos que no dependen de la terminación del documento y que se mantienen disponibles durante varias semanas.

Este viernes 15 de mayo cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 4. También recibirán el pago los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 4.

En el caso de la Asignación por Prenatal, Anses pagará este viernes a las personas con DNI terminado en 8 y 9 .

Pagos que siguen abiertos por período

Además de los pagos por DNI, Anses mantiene activas otras prestaciones que se cobran durante un período más largo. La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

También siguen abiertas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio. A su vez, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se cobran entre el 11 de mayo y el 10 de junio. En este caso, tampoco importa la terminación del documento.