AUH: cuánto se cobra en junio 2026 con el aumento tras la inflación de abril

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones de la Anses tendrán un aumento del 2,6% en junio de 2026, luego de que el Indec diera a conocer de cuánto fue la inflación de abril. Con la actualización por movilidad, millones de beneficiarios cobrarán nuevos montos desde el próximo mes.

El incremento se aplicará sobre todas las prestaciones que actualiza la Anses a través de la fórmula de movilidad vigente, establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia la inflación mensual.

Cuánto cobraran los beneficiarios de la AUH en junio tras el aumento.

Con el ajuste del 2,6% correspondiente a la inflación de abril, las asignaciones sociales de Anses quedarán de la siguiente manera:

La actualización alcanza a todas las prestaciones que dependen de la fórmula de movilidad mensual implementada por el Gobierno nacional desde 2024.

Jubilaciones y pensiones Anses: los nuevos montos de junio

Además de la AUH y otras asignaciones, las jubilaciones y pensiones también subirán 2,6% en junio. Según los valores actualizados, los haberes quedarán de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $403.396,63.

Jubilación máxima: $2.714.477,30.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30.

Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67.

Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.

En paralelo, el Gobierno anticipó que continuará entregando el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Con ese refuerzo, la jubilación mínima alcanzaría los $473.396,63 en junio.

Además, durante ese mes los jubilados y pensionados recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.