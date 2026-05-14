Balvanera primero: el increíble ranking de inmuebles tomados que se recuperaron en Buenos Aires

Balvanera es el barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde se registró la mayor cantidad de propiedades usurpadas restituidas a sus dueños en el marco de los operativos de orden impulsados por el Gobierno porteño. Según explicaron, ya fueron recuperados 780 inmuebles desde el inicio de la gestión de Jorge Macri como Jefe de Gobierno.

El distrito, que abarca las zonas de Once, Congreso y Abasto, suma más de un centenar de procedimientos y lidera el ranking por encima de La Boca, con 51 casos; Constitución, con 44; Almagro, con 43; y Caballito, con 35. Más atrás aparecen San Cristóbal y Flores, con 33 cada uno; Barracas, con 32; y Palermo, con 31.

De acuerdo con los datos difundidos, el promedio desde el comienzo de la gestión es de una propiedad recuperada por cada día hábil. En 2026 ya se liberaron 179 inmuebles; en 2025 fueron 317; en 2024, 254; y en 2023, 13. El objetivo señalado por la Ciudad es garantizar el derecho a la propiedad privada, reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a los vecinos.

Muchos de los lugares intervenidos presentaban problemas estructurales, conexiones irregulares a servicios públicos, situaciones de hacinamiento y condiciones habitacionales precarias. También eran señalados como focos de inseguridad en los barrios donde se encontraban.

Entre los últimos procedimientos realizados en Balvanera figura el desalojo de una casa ubicada en México 2184, que permaneció tomada durante 15 años y tenía riesgo de derrumbe. Allí participaron agentes de la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y Bomberos.

Propiedades recuperadas Buenos Aires Balvanera Una de las propiedades acumulaba chatarra y basura incluso en la terraza. GCBA

Otro operativo se concretó en una propiedad de dos plantas situada en Pasco 598. Según informaron, el lugar funcionaba como aguantadero y acumulaba chatarra y basura incluso en la terraza. El inmueble estuvo intrusado durante 11 años y acumulaba denuncias de vecinos por ruidos molestos y peleas frecuentes.

La posición del Gobierno porteño

“Durante años en Balvanera, el caos se convirtió en la norma. Un local usurpado. Un edificio. Un hotel. Un barrio entero tomado. Lo más grave es que nos hicieron creer que era normal, convivir con el abandono. Con el miedo. Con la violencia. Por eso, en Balvanera no recuperamos solamente 100 propiedades. Recuperamos un barrio, el orden, el respeto por el trabajo, por el esfuerzo y por la propiedad privada. Recuperamos el derecho a vivir en paz”, afirmó Jorge Macri.

El Jefe de Gobierno estuvo en México al 2100, donde conversó con vecinos y con José Balatti, dueño de una de las propiedades recuperadas. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.