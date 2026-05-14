Vuelve el frío polar: anuncian heladas y posibles nevadas en varias provincias del país

Una nueva masa de aire polar ingresará este fin de semana y provocará un fuerte descenso térmico, con heladas y nevadas en varias provincias del país.

Una nueva irrupción de aire polar avanzará sobre la Argentina desde este fin de semana y provocará un marcado descenso de temperaturas.1111111

Una nueva irrupción de aire polar avanzará sobre la Argentina desde este fin de semana y provocará un marcado descenso de temperaturas, heladas intensas en la Región Pampeana y posibles nevadas en sectores de Cuyo, el NOA y las sierras de Córdoba.

En pocas palabras Ingreso de aire polar: Se espera un fuerte descenso térmico y la llegada de heladas y posibles nevadas en varias provincias argentinas a partir de este fin de semana.

Se espera un fuerte descenso térmico y la llegada de heladas y posibles nevadas en varias provincias argentinas a partir de este fin de semana. Pronóstico detallado: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el cambio de tiempo comience entre sábado y domingo con un frente frío, lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el cambio de tiempo comience entre sábado y domingo con un frente frío, lluvias y ráfagas de viento. Eventos específicos: Se anuncian nevadas en zonas serranas de Córdoba, sectores elevados del NOA y las sierras, además de posible nieve en la cordillera y precordillera de Mendoza, San Juan y San Luis.

Se anuncian nevadas en zonas serranas de Córdoba, sectores elevados del NOA y las sierras, además de posible nieve en la cordillera y precordillera de Mendoza, San Juan y San Luis. Persistencia del frío: Se anticipa que el ambiente gélido y las heladas intensas se mantendrán durante varios días consecutivos, abarcando gran parte de la próxima semana en la región pampeana. Resumen generado por Thinkindot AI

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio de tiempo comenzará a sentirse entre el sábado y el domingo con el avance de un frente frío que recorrerá el centro del país acompañado por lluvias, ráfagas de viento y un fuerte ingreso de aire polar.

En Córdoba, el fenómeno podría incluir nevadas en zonas serranas durante el sábado por la noche y la madrugada del domingo, especialmente en áreas altas. También se esperan precipitaciones en distintos puntos de la provincia y un brusco descenso de la sensación térmica.

Ingreso de masa de aire polar El Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá un sábado gris e inestable, con probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas en descenso, mientras que en la Patagonia persistirá el ambiente ventoso y muy frío, con posibles nevadas en el extremo sur.

El ingreso de la masa de aire polar marcará además el inicio de varios días consecutivos con mañanas gélidas y fuertes heladas en gran parte de la región pampeana. El frío se mantendría durante buena parte de la próxima semana.