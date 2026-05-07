Alertas por tormentas y fuertes vientos en gran parte del país por aire polar

Luego de jornadas con temperaturas casi veraniegas en buena parte del país, el avance de una masa de aire polar comenzó a provocar un marcado descenso térmico acompañado por tormentas fuertes, ráfagas intensas y alertas meteorológicas en distintas regiones de la Argentina.

De acuerdo al mapa de alertas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) para este jueves, el nivel amarillo por tormentas alcanza sectores de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y áreas del noreste de Santa Fe.

En tanto, la alerta naranja afecta principalmente zonas de Formosa y el extremo noreste de Corrientes, donde se esperan los fenómenos más intensos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las áreas bajo alerta amarilla podrían registrar tormentas fuertes con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Para las regiones bajo alerta naranja, el organismo prevé tormentas localmente severas, abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, con acumulados estimados entre 60 y 90 milímetros.

Alerta por vientos intensos

Además de las tormentas, el SMN mantiene alertas amarillas por vientos fuertes en amplios sectores del país. Las provincias alcanzadas son Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa y sectores de Río Negro.

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El SMN indicó que estas áreas serán afectadas por vientos del sector sur y sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. En paralelo, especialistas advirtieron que sobre la costa bonaerense podrían registrarse ráfagas superiores a los 100 km/h debido a la profundización del sistema de baja presión sobre el Atlántico.

Frío y temperaturas invernales

El ingreso de aire polar ya comenzó a sentirse en la Patagonia, donde varias localidades de Santa Cruz y Chubut registraron temperaturas cercanas a los -7 °C.

Para el viernes y el sábado se esperan mínimas inferiores a 5 °C en sectores de Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, mientras que las máximas en la región central oscilarán entre 10 y 15 grados.

El descenso térmico también alcanzará al norte argentino, donde algunas provincias podrían experimentar caídas superiores a 20 grados en pocas horas tras varios días de calor extremo y elevada humedad.