El SMN lanzó alertas por tormentas y vientos: qué provincias serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas por tormentas para este sábado que abarcan gran parte del país, con distintos niveles de intensidad. Mientras amplias regiones se encuentran bajo alerta amarilla, sectores del noreste presentan advertencias más severas con nivel naranja.

Las provincias más comprometidas por tormentas fuertes incluyen zonas del Litoral y el norte del país, donde se esperan lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En estos sectores, los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de valores superiores de forma localizada.

Además del fenómeno de tormentas, rige una alerta por viento para el sur de la provincia de Buenos Aires. Las zonas afectadas incluyen Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería, y sectores del norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

Allí se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, generando posibles complicaciones en actividades al aire libre.

Este escenario se da en un contexto climático particular, donde crecen las probabilidades de un evento de El Niño de gran intensidad —incluso denominado “superNiño”— en los próximos meses.

Este fenómeno suele potenciar los eventos extremos, aumentando la frecuencia e intensidad de lluvias en distintas regiones del país, lo que podría explicar la recurrencia de alertas meteorológicas como la vigente.