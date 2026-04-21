El SMN lanzó alertas por lluvias en la costa atlántica y nevadas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas que abarca gran parte del territorio argentino, con lluvias persistentes en el este, nevadas en zonas cordilleranas y vientos intensos en la Patagonia. Según el organismo, rige una alerta amarillo por lluvias para sectores de la costa de la provincia de Buenos Aires.

En estas zonas se prevén precipitaciones persistentes de moderada a fuerte intensidad, con acumulados estimados entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descarta la ocurrencia de tormentas embebidas y caída ocasional de granizo.

En paralelo, el sur del país se encuentra bajo alerta por nevadas en áreas de Cordillera de Güer Aike y Cordillera de Lago Argentino, donde se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros de nieve.

A esto se suma una alerta por vientos intensos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 95 km/h en nivel amarillo. En sectores más elevados, el nivel asciende a naranja, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h.

Las condiciones podrían generar reducción de visibilidad por polvo en suspensión, especialmente en áreas abiertas.

Un cambio de tiempo en marcha

El fenómeno forma parte de un cambio más amplio en la dinámica atmosférica del país. De acuerdo a especialistas, un flujo de aire cálido y húmedo desde el norte está generando lluvias en el este, mientras que un frente frío avanza desde el sur.

Este sistema dará paso, hacia el fin de semana, al ingreso de una masa de aire polar que provocará un marcado descenso de temperaturas en gran parte del país.

Con el avance del aire frío, se espera que a comienzos de la próxima semana se registren las primeras heladas del año en la región central, con mínimas que podrían descender a valores cercanos a 0 °C, especialmente en zonas rurales y serranas.

El contraste térmico será significativo: mientras el norte aún registrará temperaturas elevadas, el centro y sur del país experimentarán un enfriamiento abrupto.