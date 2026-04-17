Fin de semana con inestabilidad: el SMN lanza alertas por tormentas, lluvias y viento fuerte

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una serie de alertas que abarcan gran parte del país de cara al fin de semana, con tormentas , lluvias intensas, viento y fenómeno de Zonda en distintas provincias. El escenario estará marcado por condiciones inestables, especialmente en el centro y norte del país.

El organismo nacional mantiene alertas amarillas por tormentas en sectores del centro del país, afectando principalmente a las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa y el sector oeste de Buenos Aires.

Estas áreas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se estiman acumulados de entre 10 y 15 mm, con picos superiores de manera puntual.

En cuanto a las alertas por lluvias, el SMN indicó que se concentrarán principalmente en la región cordillerana y sur del país. En el nivel amarillo se concentrará en las zonas de Neuquén, Río Negro y sectores cordilleranos. En tanto, en alerta naranja, las áreas más comprometidas se encuentran en la cordillera de Mendoza y Neuquén.

En estos sectores se prevén precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 10 y 20 mm para nivel amarillo, mientras que en nivel naranja podrían alcanzar entre 30 y 50 mm, con posibilidad de nieve en zonas elevadas o mezcla de lluvia y nieve.

Alertas por vientos fuertes y Zonda

Por otro lado, el organismo nacional lanzó alertas amarillas por viento fuerte en Mendoza, Neuquén y Río Negro. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en zonas cordilleranas.

Además, se mantiene una alerta por viento Zonda en la zona baja de Malargüe, en la provincia de Mendoza. Este fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 65 km/h, generando aumento brusco de temperatura, condiciones secas y reducción de la visibilidad.

Por su parte, el pronóstico extendido continúa concentrando la inestabilidad en la región pampeana —especialmente en La Pampa y el oeste bonaerense— con acumulados importantes.

Para el domingo, en tanto, el sistema se desplazará hacia el centro y norte del país, donde las precipitaciones podrían intensificarse y superar los 80 mm en algunas zonas, generando posibles complicaciones por exceso hídrico.