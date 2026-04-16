Se retira la ciclogénesis: el SMN anuncia nuevas tormentas y el avance de un frente frío

Tras lluvias intensas, el pronóstico del SMN anuncia un mejoramiento parcial del tiempo. Pero advierte sobre nuevas tormentas hacia el fin de semana.

El SMN advierte sobre la llegada de nuevas tormentas hacia el fin de semana en el centro y norte del país.

Luego de varios días marcados por un escenario meteorológico extremo, la ciclogénesis comienza a perder fuerza y se desplaza hacia el océano Atlántico. Con el alejamiento del sistema de baja presión, se espera una mejora paulatina del tiempo. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia nuevas tormentas hacia el fin de semana.

Sin embargo, el cambio no será total. La masa de aire dominante continúa siendo cálida y muy húmeda, generando una sensación térmica elevada en buena parte del territorio nacional. Para el viernes, se anticipa una jornada mayormente estable en el centro y norte argentino, con cielo parcialmente despejado y temperaturas templadas. Pero este respiro será breve.

Viento, lluvias y nieve Un nuevo frente frío avanza desde el Pacífico y comenzará a modificar las condiciones en la Patagonia. Desde la noche del jueves y durante el sábado, se prevén precipitaciones intermitentes en el oeste y sur de la región, con nevadas en áreas cordilleranas.

Además, el viento será protagonista: las proyecciones indican ráfagas que podrían superar los 100 km/h en distintos puntos, especialmente en Chubut y Santa Cruz, donde incluso podría generarse una nueva ciclogénesis costera.

SMN anuncia tormentas en el centro y norte Mientras tanto, el centro y norte del país seguirán bajo la influencia del aire cálido y húmedo. Desde el viernes por la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas en zonas de Mendoza, San Luis, La Pampa y Córdoba.