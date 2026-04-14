Alerta por ciclogénesis: el SMN advierte fuertes tormentas en el AMBA y el norte argentino

El SMN prevé tormentas persistentes este miércoles en el AMBA, con acumulados de hasta 80 mm y alertas amarillas y naranjas en varias regiones.

El SMN advierte por una nueva ciclogénesis en el noreste y el oeste de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posible repetición de un fenómeno de ciclogénesis este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El evento provocará lluvias persistentes, tormentas de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el informe del organismo, toda el área experimentará precipitaciones a lo largo de la jornada. No obstante, las condiciones más adversas se registrarían desde el mediodía y durante la tarde, cuando se prevé una intensificación de los fenómenos meteorológicos.

Alertas meteorológicas en la provincia y el norte del país El organismo oficial informó que se encuentran vigentes alertas de nivel amarillo y naranja en distintos sectores del territorio bonaerense. Las zonas más afectadas serían el noreste y el oeste de la provincia, además de varias regiones del norte argentino.

Estas advertencias señalan la posibilidad de eventos climáticos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Además, se espera frecuente actividad eléctrica, la posibilidad de caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.