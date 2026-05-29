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Anses confirmó qué pasará en junio con el bono de $70.000 para los jubilados

Anses determinó oficialmente qué ocurrirá con el pago del bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados en el mes de junio.

Anses confirmó el bono de 70 mil pesos.

Anses confirmó el bono de 70 mil pesos.

MDZ

El Gobierno nacional, a través de Anses, oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en junio de 2026 a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional administrado por ese mismo organismo nacional. Los detalles.

La medida fue establecida mediante el Decreto 399/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, y entró en vigencia el día de su dictado.

Según el texto oficial, el bono alcanzará a titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y personas que perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

Sigue vigente el bono de Anses a jubilados

El decreto establece que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado cobrarán el bono completo de hasta $70.000. En tanto, quienes superen ese haber recibirán un monto equivalente al necesario para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo y el bono máximo previsto.

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Bono de Anses para jubilados.

Bono de Anses para jubilados.

La norma señala que los beneficios deberán encontrarse vigentes en el mensual en que se efectúe la liquidación para acceder al pago y dispone que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para otros conceptos.

Asimismo, se determinó que, en los casos de pensiones con copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del beneficio. La Anses quedará facultada para dictar las normas complementarias necesarias para su implementación, a partir del decreto publicado oficialmente.

El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores de menores ingresos y dispuso que la Jefatura de Gabinete realice las adecuaciones presupuestarias correspondientes para cumplir con la medida.

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