Jubilados Anses: el paso a paso para descargar el recibo de sueldo y chequear si cobraron el bono

Los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses pueden consultar y descargar el recibo de sueldo digital desde la plataforma Mi Anses. El comprobante permite verificar aumentos, bonos extraordinarios, descuentos y el monto final depositado. El trámite se realiza de manera online y cobró especial importancia durante mayo por el pago del bono de hasta $70.000.

Muchos beneficiarios utilizaron el sistema para confirmar si Anses efectivamente acreditó el refuerzo extraordinario junto con el aumento aplicado por movilidad jubilatoria.

Qué puntos deben mirar los jubilados de Anses de su recibo de sueldo.

Para acceder al recibo de haberes digital, los jubilados y pensionados deben ingresar a la plataforma oficial Mi Anses utilizando:

Computadoras

Celulares

Tablets

Una vez dentro del sistema, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a “Jubilaciones y Pensiones”.

Seleccionar “Consultar recibos de haberes”.

Elegir el comprobante correspondiente al mes.

Descargar el archivo PDF o imprimirlo.

Desde Anses recomiendan revisar especialmente:

Haber mensual

Bono extraordinario

Descuentos de PAMI

Créditos o retenciones

Importe neto depositado

Cuánto cobran los jubilados de Anses en mayo de 2026

Anses aplicó durante mayo un aumento del 3,38% en jubilaciones y pensiones, tomando como referencia la inflación informada por el Indec.

Los montos quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima con bono: $463.174,10

PUAM con bono: $384.539,28

Pensiones No Contributivas con bono: $345.221,87

El recibo digital permite verificar cuánto corresponde al haber jubilatorio y cuánto al bono extraordinario.

Quiénes cobraron el bono de $70.000

El bono extraordinario de hasta $70.000 fue otorgado durante mayo a jubilados y pensionados con ingresos bajos dentro del sistema previsional.

El refuerzo completo corresponde a quienes cobran la jubilación mínima. También alcanzó a:

Titulares de PUAM

Pensiones No Contributivas

Otras prestaciones administradas por Anses

En los casos donde el haber supera parcialmente la jubilación mínima, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174.

Por encima de ese ingreso total, el refuerzo deja de aplicarse. El pago se acreditó automáticamente junto con el haber mensual habitual.