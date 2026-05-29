Jubilados Anses: el paso a paso para descargar el recibo de sueldo y chequear si cobraron el bono
Los jubilados y pensionados pueden descargar el recibo digital en Mi Anses para revisar aumentos, descuentos y el bono de $70.000.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses pueden consultar y descargar el recibo de sueldo digital desde la plataforma Mi Anses. El comprobante permite verificar aumentos, bonos extraordinarios, descuentos y el monto final depositado. El trámite se realiza de manera online y cobró especial importancia durante mayo por el pago del bono de hasta $70.000.
Muchos beneficiarios utilizaron el sistema para confirmar si Anses efectivamente acreditó el refuerzo extraordinario junto con el aumento aplicado por movilidad jubilatoria.
Cómo consultar el recibo de sueldo digital en Mi Anses
Para acceder al recibo de haberes digital, los jubilados y pensionados deben ingresar a la plataforma oficial Mi Anses utilizando:
- Número de CUIL
- Clave de la Seguridad Social
El acceso puede realizarse desde:
- Computadoras
- Celulares
- Tablets
Una vez dentro del sistema, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a “Jubilaciones y Pensiones”.
- Seleccionar “Consultar recibos de haberes”.
- Elegir el comprobante correspondiente al mes.
- Descargar el archivo PDF o imprimirlo.
Desde Anses recomiendan revisar especialmente:
- Haber mensual
- Bono extraordinario
- Descuentos de PAMI
- Créditos o retenciones
- Importe neto depositado
Cuánto cobran los jubilados de Anses en mayo de 2026
Anses aplicó durante mayo un aumento del 3,38% en jubilaciones y pensiones, tomando como referencia la inflación informada por el Indec.
Los montos quedaron de la siguiente manera:
- Jubilación mínima con bono: $463.174,10
- PUAM con bono: $384.539,28
- Pensiones No Contributivas con bono: $345.221,87
El recibo digital permite verificar cuánto corresponde al haber jubilatorio y cuánto al bono extraordinario.
Quiénes cobraron el bono de $70.000
El bono extraordinario de hasta $70.000 fue otorgado durante mayo a jubilados y pensionados con ingresos bajos dentro del sistema previsional.
El refuerzo completo corresponde a quienes cobran la jubilación mínima. También alcanzó a:
- Titulares de PUAM
- Pensiones No Contributivas
- Otras prestaciones administradas por Anses
En los casos donde el haber supera parcialmente la jubilación mínima, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174.
Por encima de ese ingreso total, el refuerzo deja de aplicarse. El pago se acreditó automáticamente junto con el haber mensual habitual.