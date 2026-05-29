Estos son los últimos pagos del mes que realiza Anses

Anses llega al último viernes de mayo con nuevos pagos para dos grupos. Este 29 de mayo cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, de acuerdo con la terminación del DNI, siendo estos los últimos pagos del mes.

En esta jornada, el calendario alcanza a quienes tienen documento terminado en 8 y 9. Son los últimos pagos del mes para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, y también para la Prestación por Desempleo .

Este viernes cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 8 y 9. También recibirán el pago los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 8 y 9.

Además de los pagos por DNI, Anses mantiene disponibles otras prestaciones que no dependen del último número del documento. La Asignación por Maternidad sigue abierta para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

También continúan las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas prestaciones se pagan para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de junio.

A su vez, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas siguen disponibles hasta el 10 de junio. En este caso, el cobro no se ordena por terminación de DNI.