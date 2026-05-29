El Gobierno oficializó el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este viernes el aumento de las jubilaciones , pensiones y asignaciones previsionales que regirá desde junio de 2026. La actualización será del 2,58%, en línea con la inflación registrada por el Indec en abril, según lo establecido por la fórmula de movilidad mensual vigente.

La medida fue publicada en la Resolución 139/2026 y fija que el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $403.317,99, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.713.948,17.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos, con el objetivo de reforzar los haberes durante junio. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un ingreso total de $473.317,99.

La resolución también actualizó el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedó fijada en $184.499,57, y el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que desde junio será de $322.654,39.

Además, Anses estableció nuevas bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales. Desde junio, los valores serán de $135.837,40 y $4.414.652,38, respectivamente.

El incremento responde al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula anterior y estableció ajustes mensuales atados a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según argumentó el Gobierno, el nuevo mecanismo busca evitar el desfase entre inflación y haberes jubilatorios.

La resolución también contempla la actualización de las remuneraciones utilizadas para calcular nuevas jubilaciones de trabajadores que cesen su actividad desde fines de mayo o inicien trámites previsionales a partir de junio.