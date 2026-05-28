Nuevo golpe al bolsillo: cuánto costarán el colectivo y el subte en el AMBA desde junio

Desde el lunes 1° de junio, viajar en transporte público será más caro en el AMBA. Los colectivos tendrán un nuevo incremento tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia , mientras que el subte porteño también actualizará su tarifa. En el conurbano bonaerense, el boleto mínimo pasará la barrera de los $1000.

El Gobierno porteño aplicará una suba de 4,6% sobre el boleto de colectivos , el pasaje de subte y los peajes de las autopistas de la Ciudad. En paralelo, la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento de 4,8% para las líneas urbanas e interurbanas que circulan dentro del territorio bonaerense .

La actualización tarifaria del transporte público en el AMBA toma como referencia el último dato de inflación disponible: abril, con 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires, más 2 puntos porcentuales adicionales. En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan subas de 54,24% en PBA y 32,81% en CABA, por encima de la inflación acumulada del primer cuatrimestre, que fue de 12,3%.

Cuánto costará el colectivo en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas que circulan dentro del territorio porteño tendrán un incremento de 4,6%.

Para usuarios con SUBE registrada, el boleto mínimo hasta 3 kilómetros subirá de $753,74 a $788,28.

El recorrido de 3 a 6 kilómetros costará $875,90.

El de 6 a 12 kilómetros, $943,37.

El tramo de 12 a 27 kilómetros, $1010,90.

Desde el gobierno porteño señalaron que el nuevo esquema busca recomponer el atraso tarifario y sostuvieron que la Ciudad actualmente cubre el 70% de los subsidios. En mayo, los boletos ya habían aumentado 11,16% en la provincia de Buenos Aires y 5,4% en la Ciudad.

Subte: nuevo valor desde junio

Por su lado, el subte también tendrá una suba de 4,6% autorizada por el gobierno de Jorge Macri. Con el nuevo cuadro tarifario, el pasaje pasará de $1490 a $1558, mientras que la tarifa para quienes no tengan la SUBE registrada será de $2477,22.