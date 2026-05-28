Nuevo golpe al bolsillo: cuánto costarán el colectivo y el subte en el AMBA desde junio
Desde el 1° de junio aumentan los colectivos en CABA y provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo superará los $1000 en PBA y será de $788 en la Ciudad.
Desde el lunes 1° de junio, viajar en transporte público será más caro en el AMBA. Los colectivos tendrán un nuevo incremento tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, mientras que el subte porteño también actualizará su tarifa. En el conurbano bonaerense, el boleto mínimo pasará la barrera de los $1000.
Aumentan los colectivos en CABA y provincia de Buenos Aires
El Gobierno porteño aplicará una suba de 4,6% sobre el boleto de colectivos, el pasaje de subte y los peajes de las autopistas de la Ciudad. En paralelo, la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento de 4,8% para las líneas urbanas e interurbanas que circulan dentro del territorio bonaerense.
La actualización tarifaria del transporte público en el AMBA toma como referencia el último dato de inflación disponible: abril, con 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires, más 2 puntos porcentuales adicionales. En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan subas de 54,24% en PBA y 32,81% en CABA, por encima de la inflación acumulada del primer cuatrimestre, que fue de 12,3%.
Cuánto saldrá el colectivo en provincia de Buenos Aires
- Con SUBE registrada, el boleto mínimo de los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires pasará de $968,57 a $1015,61 para recorridos de 0 a 3 kilómetros.
- El tramo de 3 a 6 kilómetros subirá de $1089,64 a $1142,55.
- Mientras tanto, el de 6 a 12 kilómetros irá de $1210,71 a $1269,50.
Para los viajes más largos, el nuevo cuadro tarifario establece:
- $1523,40 para recorridos de 12 a 27 kilómetros.
- $1791,02 para trayectos de más de 27 kilómetros.
La medida alcanzará a las líneas numeradas del 200 en adelante.
Cuánto costará el colectivo en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas que circulan dentro del territorio porteño tendrán un incremento de 4,6%.
- Para usuarios con SUBE registrada, el boleto mínimo hasta 3 kilómetros subirá de $753,74 a $788,28.
- El recorrido de 3 a 6 kilómetros costará $875,90.
- El de 6 a 12 kilómetros, $943,37.
- El tramo de 12 a 27 kilómetros, $1010,90.
Desde el gobierno porteño señalaron que el nuevo esquema busca recomponer el atraso tarifario y sostuvieron que la Ciudad actualmente cubre el 70% de los subsidios. En mayo, los boletos ya habían aumentado 11,16% en la provincia de Buenos Aires y 5,4% en la Ciudad.
Subte: nuevo valor desde junio
Por su lado, el subte también tendrá una suba de 4,6% autorizada por el gobierno de Jorge Macri. Con el nuevo cuadro tarifario, el pasaje pasará de $1490 a $1558, mientras que la tarifa para quienes no tengan la SUBE registrada será de $2477,22.