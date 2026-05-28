Golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que llegan en junio

A partir de junio , el bolsillo de los argentinos volverá a enfrentar una nueva ola de aumentos en servicios esenciales y gastos cotidianos. Con la inflación de abril confirmada por el Indec de 2,6%, distintos sectores activaron mecanismos de ajuste automático que impactarán en rubros clave del consumo diario y en las economías familiares.

El escenario se presenta con incrementos casi simultáneos que vuelven a presionar el presupuesto mensual de los hogares.

Las empresas de medicina prepaga ya confirmaron incrementos para junio de hasta 2,9%, según plan y compañía.

Todos los aumentos que vienen en junio. Foto: Shutterstock

Una encuesta destaca que en el marco de la desaceleración de la inflación las empresas estiman que el año próximo los aumentos salariales rondarían el 53%. Foto: Shutterstock

Algunas firmas también actualizarán los copagos. En lo que va del año, las cuotas acumulan subas cercanas al 10,5%, mientras que la variación interanual promedio ronda el 29,7%.

Transporte: nuevos valores en colectivos y subte

Desde el 1° de junio, viajar será más caro en el AMBA. Colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, junto con el subte porteño, tendrán aumentos de entre 4,6% y 4,8%.

En concreto, los boletos costarán:

En Provincia, el boleto mínimo pasará de $968,57 a $1.015,06, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros costará $1.141,94.

En CABA, el mínimo subirá de $753,74 a $788,41. El segundo tramo alcanzará los $876,05.

El subte y el premetro también se ajustarán: el pasaje pasará de $1.490 a $1.558,54, manteniendo los descuentos para pasajeros frecuentes.

Además, desde el 15 de junio, las 104 líneas nacionales que conectan el Conurbano con la Capital tendrán un incremento adicional del 2%.

Combustibles: nuevo ajuste en naftas y gasoil

Las petroleras preparan una suba en combustibles que regirá desde comienzos de junio.

El incremento estimado oscila entre 2% y 3,5%, impulsado por la actualización del tipo de cambio, costos logísticos y ajustes impositivos.

Este movimiento vuelve a impactar en transporte, alimentos y precios generales de la economía.

Alquileres: subas cercanas al 78%

Los inquilinos con contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres serán los más afectados.

El Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central proyecta una actualización anual cercana al 78% en junio.

Los contratos más recientes, ajustados por inflación cada pocos meses, también registrarán incrementos acumulados según el IPC.

Colegios privados: cuotas más caras

Las escuelas privadas con aporte estatal aplicarán aumentos desde junio.

En Provincia de Buenos Aires, las cuotas subirán entre 4% y 5%, mientras que en CABA rondarán el 5%, según el nivel de subsidio.

Las subas responden a la actualización de los acuerdos salariales docentes.

Agua: ajuste en la tarifa de AySA

Por su parte, AySA aplicará en junio un aumento de hasta el 3% dentro del esquema de recomposición tarifaria vigente hasta agosto de 2026.

Se mantendrán descuentos para usuarios de menores ingresos y la tarifa social para sectores vulnerables.

Peajes: nuevas tarifas en autopistas porteñas

Los peajes de CABA subirán hasta 4,6% desde junio.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos livianos pasarán a pagar $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico.

En la autopista Illia, el valor será de $1.882,44.

VTV: nuevos valores y sanciones

La Verificación Técnica Vehicular también aumentará en Provincia y Ciudad.

En Buenos Aires, la VTV para autos costará $96.968 y para motos $36.469.

En CABA, los valores serán de $75.756,89 para autos y $28.484,61 para motos.

Asimismo, circular con la VTV vencida implicará multas superiores a $41.000.