Dibu Martínez, Netflix y el Mundial 2026: por qué Argentina siente que no puede reemplazarlo

El momento no podría ser más simbólico. Mientras Netflix estrena el 28 de mayo el documental “El pibe que ataja el tiempo” sobre Emiliano Martínez, en Argentina se encendió una alarma que fue mucho más allá de una lesión. Bastó una microfractura en un dedo durante la final de la Europa League para que millones sintieran que algo podía desordenarse de cara al Mundial 2026 .

La reacción fue reveladora. La selección no teme solo perder a un arquero. Teme perder a una figura que se transformó en sostén colectivo en los momentos de máxima presión. Porque el Dibu ya dejó de ser solo un futbolista decisivo. Convirtió los escenarios límite en su territorio natural. Y en un país que vive cada definición como una descarga emocional, eso tiene un valor enorme. Ganó las siete finales que disputó entre clubes y selección. Pero más importante que la estadística fue el efecto psicológico que construyó alrededor suyo. Empezó a instalar una sensación de inevitabilidad. Como si en los momentos decisivos siempre existiera la posibilidad de que él aparezca para evitar el derrumbe.

Ahí está la raíz del fenómeno. El fútbol suele analizarse desde lo táctico o lo físico, pero pocas veces se habla del enorme desgaste mental que implica ser arquero. Mientras un delantero puede fallar varias veces y seguir jugando, un arquero convive durante años con la posibilidad latente de un solo error fatal. Dibu Martínez no solo aceptó esa realidad: la dominó.

Sus movimientos, sus silencios y sus gestos no son improvisados. Forman parte de un juego mental. Camina lento, sostiene la mirada, demora y altera el ritmo antes de cada penal, consciente de que, durante esos segundos, todo el equipo desaparece y el partido se reduce al arquero, al pateador y al silencio.

El penal como escenario nacional

En Argentina un penal importante nunca es solamente un penal. Desde las atajadas de Sergio Goycochea en Italia 90, esos segundos quedaron asociados a una de las formas más intensas de presión colectiva. El país entero parece detenerse frente a una posibilidad mínima de fracaso o gloria. Ahí aparece el Dibu en su dimensión más poderosa. No solo evita goles. Administra el clima emocional de una escena que el resto del equipo muchas veces no puede controlar. Eso explica por qué incluso personas alejadas del fútbol reconocen lo que representa. No encarna la imagen fría del atleta moderno ni la corrección calculada del deportista globalizado. Representa otra cosa: el competidor que se agranda bajo presión y que parece alimentarse del conflicto en lugar de retroceder ante él.

El arquero que sostiene el momento

El documental seguramente mostrará el recorrido conocido: el chico rechazado, los años como suplente, las dudas y finalmente la consagración. Pero el fenómeno social alrededor del Dibu revela algo más profundo sobre la Argentina contemporánea. El estreno de Netflix llega además en un momento perfecto. De cara al Mundial 2026, Martínez ya no aparece como revelación ni como personaje excéntrico. Aparece como una de las figuras que más tranquilidad le transmite a la selección. Tal vez por eso el miedo a perderlo nunca parece completamente futbolístico. En una selección llena de talento, el Dibu representa algo más escaso y valioso: la sensación de control cuando aparece el caos.

* Eduardo Muñoz. Criminólogo. Creador del Teorema de la Omisión Preventiva. Autor de La doble cara del gol (2026), un análisis criminológico del fútbol y el poder.

linkedin.com/in/eduardo-muñoz-criminologo

[email protected]

IG: @educriminologo