Ariel Senosiain, entre el Mundial 2026 y las críticas a la AFA: "Di María tiene mucha calidad como para necesitar favores"

Ariel Senosiain se consolidó como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino. Con fuerte presencia en TyC Sports y como comentarista de la Selección Argentina, el periodista también se destaca por una mirada crítica que lo posicionó como una referencia dentro del análisis del fútbol local.

En una nueva entrevista MDZ , y en la previa de un nuevo Mundial, donde pareciera haber quedado lejos aquel Sudáfrica 2010 del que fue parte y que para él “era Disney”, repasó cómo fue su primer Mundial, su recorrido, las críticas que atraviesa la AFA, el presente de Boca y River , y también se animó a proyectar a la Selección Argentina rumbo a 2026.

Senosiain asegura que mantiene la misma motivación que en sus primeros años, aunque con distintos estímulos. “Te juro que con la misma motivación que el primero. Es como un lugar común, y puede no sonar real porque nada te motiva todo el tiempo de la misma forma, pero en todo caso hay distintas cuestiones que son las que me motivan”, explicó.

Para él, el periodismo exige una renovación permanente. “Siento que el periodismo es un lugar en el cual nunca podés decir llegué. Estás permanentemente desafiándote o poniéndote a prueba”, sostuvo. Y agregó que, al tratarse de un trabajo expuesto al público, siempre existe la posibilidad de que la audiencia “de un día para el otro pueda dejar de sentirse atraída o pueda bajarte el pulgar”.

Senosiain - Recorte 1 Santiago Aulicino/MDZ

Aunque reconoce que hoy ocupa un lugar distinto, remarca que eso también implica una responsabilidad mayor: “Considero que en el periodismo hay que honrar los lugares. Una vez que llegás a ocupar un lugar de opinión, conducir programas y demás, por lo que debés pelear siempre es por una honestidad intelectual".

Además, habló de la necesidad de sostener públicamente las ideas que uno tiene fuera de cámara y cómo eso sostiene los relatos: “Cada uno labura como quiere. El periodismo puede ser más jugado, menos jugado, más simpático, más antipático, más solemne, más informal, pero fundamentalmente lo que tiene que ser es creíble. Si no es creíble, todo lo demás no sirve”, afirmó.

Las críticas a AFA y el estado del fútbol argentino

Consultado por su postura crítica frente al fútbol argentino actual, Senosiain diferenció la opinión periodística de las líneas editoriales de los medios y también comparó el escenario actual con otras épocas del poder en AFA. “Grondona era bravo. Grondona sé que con algunos colegas fue bravo. Creo que algunas cuestiones siguen como estaban”, expresó. Sin embargo, aclaró que no se considera un crítico absoluto de todo lo que rodea a la AFA o a la Selección Argentina.

“Yo no soy crítico de todo. La Selección Argentina, el período de Ezeiza, no hay lugar para criticarlo. En todo caso, podemos decir qué amistosos juegan. Pero después, en el día a día, en un montón de cuestiones del fútbol argentino, en la dinámica pura informativa, ahí surgen las opiniones negativas”, analizó.

Estudiantes, River y Racing: los clubes que empiezan a tomar distancia

Uno de los puntos fuertes que remarcó fue su lectura sobre los clubes que comenzaron a marcar diferencias con la conducción de la AFA, con Estudiantes como el primer caso importante: “El primero en enfrentarse fue Estudiantes, fue Verón. A mí me sonó el más genuino de los tres”, dijo. “Lo sentí como algo genuino, que quiso manifestarse en contra de aquel título con Rosario Central, y a partir de ahí hubo como un efecto dominó”, aseguró, ya que para él el gesto de Verón tuvo una raíz más auténtica.

Distinto es su análisis sobre River y Racing. En esos casos, entiende que hubo una lectura del clima social de socios e hinchas. “Lo de River y Racing creo que coincidió más cuando se dieron cuenta, ambas dirigencias, que había una opinión pública, una opinión de socios e hinchas contraria a la AFA”, sostuvo.

Sobre Diego Milito, agregó: “Entiendo que Milito necesitaba romper, y que este está más cerca de ser el verdadero Milito, pero en todo este tiempo había caminado la siempre peligrosa línea del medio”. Mientras que lo de River lo vinculó a la asunción de Stefano Di Carlo: “Era muy temprano para asumir una postura muy crítica. Los resultados no acompañaban. Eso hace que muchas veces los dirigentes posterguen algunas decisiones desde la convicción”.

Senosiain - Recorte 2 Santiago Aulicino/MDZ

De todos modos, Senosiain no minimiza el peso de esos clubes. “Son nada más que River, Racing y Estudiantes, porque por ahora son esos tres nada más. Y paralelamente son nada menos que River, Racing y Estudiantes, con la fuerza que tienen los tres”, resumió.

“Pueden proponer cambios, pero ganarle a Tapia es muy difícil”

Además, cree que podrían sumarse más clubes al grupo de dirigentes críticos, aunque no necesariamente detrás de una disputa directa por la presidencia de la AFA. “Yo sé que hay algunos clubes, unas dirigencias de clubes, que podrían sumarse. A ver, ¿sumarse a qué, en todo caso?, puede llegar a ser la pregunta. No creo ni que Verón, ni que Di Carlo, ni que Milito tengan ambición de presidente de la AFA, y para ser presidente de la AFA sería muy difícil para cualquiera ganarle a Tapia”, explicó.

Donde también dejó un paralelismo: “Yo quiero ver cómo decanta esto. Entiendo que hay algunos clubes que podrían sumarse, pero también lo definía por allí como cuando jugamos un partidito con amigos, y hay alguno que no se suma mucho, porque siempre tiene cosas que hacer y te dice, si son nueve, avísame. Si ya está el grupo medianamente armado, quizás te completen, pero no cuenten con ellos para empezar a armarlo”, comentó.

Di María, Central y el fastidio de los hinchas: “Hoy explotó todo”

También analizó el reciente clima que rodeó a Ángel Di María y el traslado del malestar de parte de los hinchas hacia algunos campeones del mundo. A partir de ahí, según su mirada, se acumularon decisiones arbitrales y situaciones que instalaron a Central como uno de los clubes más cercanos a la AFA. “A Di María lo ven como punto de quiebre para esa cercanía. Tiene mucha calidad como para necesitar favores. Creo que eso también juega”, planteó.

Senosiain considera que el descrédito arbitral, que siempre existió en el fútbol argentino, hoy alcanzó otro nivel. “Si históricamente al futbolero argentino le faltó credibilidad con los arbitrajes, creo que hoy explotó todo”, afirmó.

Boca y River: la presión, la Libertadores y las lesiones bajo la mirada de Senosiain

En el análisis de los dos grandes del fútbol argentino, Senosiain marcó que Boca atraviesa un problema vinculado directamente con la presión. “En Boca hay una presión de la cual los jugadores no logran despegarse”, sostuvo. Para el periodista, esa exigencia se potencia especialmente por la Copa Libertadores: “La obsesión Libertadores por ahora no está sacando lo mejor. Creo que está sacando lo peor de los futbolistas”.

De todos modos, destacó algunos puntos positivos en el funcionamiento del equipo, especialmente a partir de la llegada de Leandro Paredes. “Paredes fue un punto de inflexión y, sobre todo, la dupla Paredes-Aranda, siguiendo a lo netamente futbolístico, es algo distinto”, analizó.

En el caso de River, Senosiain puso el foco en el impacto de Coudet y en el cambio anímico del equipo. “Creo que lo que hizo Coudet fue ayudar al cambio de mentalidad. Desarrolló una mentalidad y un carácter más importante”, explicó.

Además, señaló que una de las grandes incógnitas del presente riverplatense pasa por la cantidad de lesiones que sufrió el plantel. “Queda la incógnita de por qué tantas lesiones, que han abismado absolutamente a River. Eso es innegable”, cerró.

Argentina, Francia y España: las candidatas para el Mundial 2026

El periodista, que estará cubriendo la próxima Copa del Mundo, ubicó a la Selección Argentina dentro del primer lote de candidatas. Sin embargo, también destacó especialmente a Francia: “Tiene un poderío individual, colectivo, físico, técnico y de habilidad que por momentos me hace creer que está en un escalón más arriba todavía”.

También incluyó a España entre las grandes candidatas por lo hecho en este ciclo mundialista, aunque recordó su rápida eliminación en Qatar 2022. Detrás de ese primer grupo, mencionó a Brasil, Inglaterra y Alemania como selecciones con posibilidades, y también puso la lupa sobre equipos como Marruecos y Japón, que ya dejaron de ser simples revelaciones.

Además, advirtió sobre el peligro de los cruces sudamericanos para Argentina: “Puede llegar a enfrentar en 16avos a Uruguay, en una instancia siguiente a Paraguay, también a Colombia. Tenés más, pero es bravo porque te conocen”.

El equipo de Senosiain para Argentina: “Tengo doce o trece para once”

Para cerrar, Senosiain se animó a pensar un posible once titular de Argentina si el Mundial comenzara mañana. “Tengo doce para once, o te diría trece para once”, anticipó. En el arco no dejó dudas con Emiliano Martínez. En defensa, marcó que Molina corre con ventaja si llega bien físicamente y elogió a Lisandro Martínez, aunque entiende que la dupla central de arranque sería Cuti Romero y Otamendi, con Tagliafico por la izquierda.

En el mediocampo, dejó una definición fuerte: “Para mí, el mejor cinco de la Selección Argentina es Paredes”. Aun así, cree que Scaloni podría iniciar con una estructura similar a la de la final de Qatar: De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Finalmente, en ataque, ubicó a Lionel Messi como indiscutido, destacó a Thiago Almada como “el mejor jugador de la Selección Argentina en 2025”, y hoy ve a Julián Álvarez por delante de Lautaro Martínez.