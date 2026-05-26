Se conocieron las sedes de entrenamiento del Mundial 2026: dónde concentrará la selección argentina

A tan solo 15 días para el comienzo del Mundial 2026 , la FIFA confirmó los campamentos base de las 48 selecciones que participarán del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , una estructura clave para la logística y preparación de cada equipo durante la competencia.

La FIFA confirmó las sedes en las que los distintos equipos que asistirán al Mundial 2026 concentrarán.

La mayoría de los seleccionados tendrá su centro de operaciones en Estados Unidos, que recibirá a 39 delegaciones, mientras que México albergará a siete equipos y Canadá a dos. Entre las sedes elegidas aparecen ciudades que no serán anfitrionas de partidos, pero que igualmente sentirán el impacto del evento deportivo más importante del planeta.

Uno de los datos más destacados es que la selección argentina instalará su base en Kansas City, la misma ciudad elegida por Inglaterra. Allí, el campeón del mundo comenzará la defensa del título el próximo 16 de junio frente a Argelia.

Desde la FIFA remarcaron que la elección de los campamentos respondió a cuestiones de infraestructura, conectividad y cercanía con las sedes de los encuentros. Además, aseguraron que este sistema permitirá extender el impacto económico y social del Mundial a más comunidades.

Por otro lado, México confirmó que Irán tendrá su base en Tijuana para evitar las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos. También se alojarán allí Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Túnez y Corea del Sur.

La Copa del Mundo 2026 será histórica: tendrá por primera vez 48 selecciones y un total de 104 partidos. El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

Todas las sedes de entrenamiento del Mundial 2026

Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)

Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)

Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)

Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)

Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Inglaterra: Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village)

España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)

Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)

Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)

Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Países Bajos: Kansas City, Missouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)

Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)

Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)

Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)

Qatar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)

Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Suiza: San Diego, California (SDJA)

Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)

Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)