Con dos de River, uno de Independiente y sin Villa, la Selección de Colombia presentó su lista para el Mundial 2026

La Selección de Colombia ya tiene definidos a los 26 futbolistas que irán al Mundial 2026 y en el fútbol argentino hubo varios clubes que siguieron el anuncio con atención. Es que Néstor Lorenzo incluyó a cinco jugadores que actualmente militan en la Liga Profesional, aunque también tomó una decisión que sorprendió y mucho: dejó afuera de la nómina a Sebastián Villa .

Entre los convocados aparecen dos futbolistas de River . Juan Fernando Quintero volverá a disputar una Copa del Mundo y estará acompañado por Kevin Castaño, que, pese a su nula continuidad en el Millonario (fue borrado por Marcelo Gallardo y luego también por Eduardo Coudet), logró meterse en la lista definitiva para el certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La convocatoria del plantel cafetero también tuvo impacto positivo en Independiente . Santiago Arias, el lateral derecho del Rojo, fue incluido y participará de su tercer Mundial luego de haber estado en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Los otros dos representantes del fútbol argentino serán Álvaro Montero, arquero titular de Vélez Sarsfield, y Jaminton Campaz, una de las grandes figuras del Rosario Central de Ángel Di María. Ambos atraviesan un gran presente y terminaron metiéndose entre los elegidos por el DT argentino.

La lista de la Selección de Colombia para el Mundial 2026.

La lista de la Selección de Colombia para el Mundial 2026.

Villa, el gran ausente de la lista definitiva

De todos modos, la noticia que más repercusión generó fue la ausencia de Sebastián Villa. El extremo de Independiente Rivadavia venía teniendo un nivel altísimo, siendo clave en la histórica consagración en la Copa Argentina 2025 y las tremendas campañas del equipo de Alfredo Berti en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores (líder absoluto de la tabla anual y del Grupo C, respectivamente).

Sin embargo, Lorenzo decidió dejar al ex Boca afuera de la convocatoria final y la decisión sorprendió tanto en Colombia como en Argentina. Un golpe durísimo para el atacante de 30 años.

independiente rivadavia local villa 3 Confirmado: Sebastián Villa no fue citado por Néstor Lorenzo y se queda sin Mundial. Alf Ponce/MDZ

La lista de 26 convocados de Colombia para el Mundial

Arqueros :

Camilo Vargas (Atlas-MEX)

David Ospina (Atlético Nacional, COL)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Defensores :

Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING)

Santiago Arias (Independiente)

Yerry Mina (Cagliari, ITA)

Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR)

Jhon Lucumí (Bologna, ITA)

Willer Ditta (Cruz Azul, MEX)

Yohan Mojica (Mallorca, ESP)

Déiver Machado (Nantes, FRA)

Mediocampistas :

Richard Ríos (Benfica, POR)

Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING)

Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP)

Kevin Castaño (River Plate)

Jhon Arias (Palmeiras, BRA)

James Rodríguez (Minnesota United, EEUU)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jorge Carrascal (Flamengo, BRA)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA)

Delanteros :