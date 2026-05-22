La contundente señal de Colombia que dejó a Sebastián Villa con un pie en el Mundial

En plena cuenta regresiva para la presentación de la lista definitiva de jugadores que disputarán el Mundial 2026 , el seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo tomó una fuerte determinación en las últimas horas que allanó el camino para que Sebastián Villa , delantero de Independiente Rivadavia , forme parte de la convocatoria final.

Luego del partido que este jueves la Lepra jugó en Venezuela ante Deportivo La Guaira , en el marco de la quinta fecha de la Copa Libertadores de América , Villa fue liberado por el club y autorizado a viajar a Colombia ante el pedido de la federación de ese país.

El jugador del CSIR se sumará a la concentración que la selección cafetera inició esta semana en Guarne , Antioquia , a la que ya fueron convocados otros futbolistas y que abrió el camino para que el delantero pueda cumplir el sueño de disputar el Mundial .

Durante esta semana, Néstor Lorenzo tomó la determinación de convocar a un pequeño grupo de jugadores entre los que aparecen los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas , el defensor Deiver Machado , y los mediocampistas James Rodríguez , Richard Ríos , Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta , además de Villa .

Néstor Lorenzo Néstor Lorenzo empezó con el corte de jugadores, toda una señal para Sebastián Villa. EFE

Sin embargo, la convocatoria de Portilla dejó entrever que el seleccionador empezó a hacer el corte de jugadores ya que dejó afuera a dos compañeros del mediocampista en el Athletico Paraenense de Brasil, como Steven Mendoza y Kevin Viveros, quienes figuraban en la pre lista de 55 futbolistas. Toda una señal que permite pensar que el atacante del Azul del Parque tiene un pie y medio en Norteamérica.

La millonaria suma que podría reunir Independiente Rivadavia

A la espera de las convocatorias definitivas de Alex Arce en Paraguay y Sebastián Villa en Colombia, en Independiente Rivadavia no sólo aguardan para saber si contarán con una o dos presencias en el Mundial 2026, sino también por la importante suma de dinero que cobrará el club.

Por medio del Programa de Ayudas a Clubes, la FIFA destinará U$S11.000 por día, desde la concentración hasta el regreso, a cada institución que tenga jugadores convocados a la cita mundialista. Por lo pronto, en el Parque ya se frotan las manos...