La contundente señal de Colombia que dejó a Sebastián Villa con un pie en el Mundial
El argentino Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, tomó una determinación en las últimas horas que le abre las puertas al delantero.
En plena cuenta regresiva para la presentación de la lista definitiva de jugadores que disputarán el Mundial 2026, el seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo tomó una fuerte determinación en las últimas horas que allanó el camino para que Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia, forme parte de la convocatoria final.
Luego del partido que este jueves la Lepra jugó en Venezuela ante Deportivo La Guaira, en el marco de la quinta fecha de la Copa Libertadores de América, Villa fue liberado por el club y autorizado a viajar a Colombia ante el pedido de la federación de ese país.
El jugador del CSIR se sumará a la concentración que la selección cafetera inició esta semana en Guarne, Antioquia, a la que ya fueron convocados otros futbolistas y que abrió el camino para que el delantero pueda cumplir el sueño de disputar el Mundial.
La señal que acerca a Sebastián Villa al Mundial
Durante esta semana, Néstor Lorenzo tomó la determinación de convocar a un pequeño grupo de jugadores entre los que aparecen los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas, el defensor Deiver Machado, y los mediocampistas James Rodríguez, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta, además de Villa.
Sin embargo, la convocatoria de Portilla dejó entrever que el seleccionador empezó a hacer el corte de jugadores ya que dejó afuera a dos compañeros del mediocampista en el Athletico Paraenense de Brasil, como Steven Mendoza y Kevin Viveros, quienes figuraban en la pre lista de 55 futbolistas. Toda una señal que permite pensar que el atacante del Azul del Parque tiene un pie y medio en Norteamérica.
La millonaria suma que podría reunir Independiente Rivadavia
A la espera de las convocatorias definitivas de Alex Arce en Paraguay y Sebastián Villa en Colombia, en Independiente Rivadavia no sólo aguardan para saber si contarán con una o dos presencias en el Mundial 2026, sino también por la importante suma de dinero que cobrará el club.
Por medio del Programa de Ayudas a Clubes, la FIFA destinará U$S11.000 por día, desde la concentración hasta el regreso, a cada institución que tenga jugadores convocados a la cita mundialista. Por lo pronto, en el Parque ya se frotan las manos...