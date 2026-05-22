Atento, Boca: Garnero, DT de Universidad Católica, tomaría una fuerte decisión que no lo beneficia

El DT de la Universidad Católica habló tras el triunfo ante Barcelona y aseguró que podría tomar una fuerte decisión pensando en el clásico con Colo Colo.

Universidad Católica hizo los deberes, venció 2-0 a Barcelona de Ecuador con un doblete de Fernando Zampedri y cerró la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores en lo más alto del Grupo D con 10 puntos, por encima de Cruzeiro (8 pts) y Boca (7 pts). No obstante, los Cruzados aún no se aseguraron su lugar en los octavos de final y para ello deberán empatar o vencer al Xeneize en la Bombonera el próximo jueves a las 21:30: si pierden y Cruzeiro le gana de local a Barcelona (ya eliminado de todo), el equipo chileno bajará a Sudamericana.

Previo al choque contra el equipo de Úbeda, los dirigidos por Daniel Garnero tendrán un compromiso más que importante este fin de semana por el campeonato local: jugarán el clásico frente a Colo Colo en el Claro Arena. El partido ante el Cacique es más que fundamental para los hinchas y toda la Católica. Incluso, cuando el equipo trasandino ya vencía 2-0 a Barcelona, en los últimos minutos los hinchas comenzaron a cantar el famoso "el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".

Daniel Garnero tomaría la decisión de jugar con suplentes el clásico frente a Colo Colo Pensando en ese compromiso, Garnero habló en conferencia de prensa y a pesar de que aún no definió que equipo saldrá a la cancha, tomaría una sorpresiva decisión que no beneficiaría a Boca: jugar con suplentes el clásico para que los titulares descansen de cara a la visita decisiva a la Bombonera. “Respecto del partido del domingo, mañana vamos a hablar y ahí decidiremos", lanzó el DT en primera instancia.

image Garnero pondría equipo alternativo para el clásico contra Colo Colo. EFE “Desde la parte anímica, el plantel tiene que estar preparado, como lo dijimos el primer minuto de la pretemporada. Al que le toque participar, al que tiene que esperar, el domingo puede darse la posibilidad para otro futbolista”, continuó, dando a entender que saldría a jugar el clásico con un equipo distinto al que venció a Barcelona. Y cerró: "Hay que estar listo para ganar, siempre tenemos que estar así”.