Atento, Boca: tras empatar con Cruzeiro, hay un resultado que le permitiría clasificarse igualando con U. Católica

Pese a que quedó levemente comprometido en su grupo, Boca podría no llegar a la última fecha obligado a ganar contra Universidad Católica en la Bombonera.

El polémico empate 1-1 ante Cruzeiro dejó a Boca Juniors un tanto comprometido con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Es que si bien continúa dependiendo de sí mismo para superar la primera fase, estaría obligado a ganarle a Universidad Católica en la última fecha para no depender de otros resultados.

Sin embargo, hay un escenario que podría permitirle al Xeneize avanzar con un empate la próxima semana frente a los Cruzados, salga como salga el otro partido del grupo, y para eso sería necesario que el jueves Barcelona de Guayaquil le gane en condición de visitante al combinado chileno.

grupo d Así quedó el Grupo D tras el empate entre Boca y Cruzeiro. Conmebol

Por qué si Barcelona le gana a Universidad Católica, a Boca le alcanza un empate Si sucede eso en el cotejo de mañana en suelo trasandino, la tabla del Grupo D finalizaría en la anteúltima fecha con Cruzeiro puntero con 8 unidades, Boca 2° con 7, Universidad Católica 3° también con 7 y Barcelona 4° con 6. Por lo tanto, se darían estas posibilidades en el último partido si el equipo de Claudio Úbeda cosecha una igualdad.