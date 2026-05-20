Atento, Boca: tras empatar con Cruzeiro, hay un resultado que le permitiría clasificarse igualando con U. Católica
Pese a que quedó levemente comprometido en su grupo, Boca podría no llegar a la última fecha obligado a ganar contra Universidad Católica en la Bombonera.
El polémico empate 1-1 ante Cruzeiro dejó a Boca Juniors un tanto comprometido con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Es que si bien continúa dependiendo de sí mismo para superar la primera fase, estaría obligado a ganarle a Universidad Católica en la última fecha para no depender de otros resultados.
Sin embargo, hay un escenario que podría permitirle al Xeneize avanzar con un empate la próxima semana frente a los Cruzados, salga como salga el otro partido del grupo, y para eso sería necesario que el jueves Barcelona de Guayaquil le gane en condición de visitante al combinado chileno.
Por qué si Barcelona le gana a Universidad Católica, a Boca le alcanza un empate
Si sucede eso en el cotejo de mañana en suelo trasandino, la tabla del Grupo D finalizaría en la anteúltima fecha con Cruzeiro puntero con 8 unidades, Boca 2° con 7, Universidad Católica 3° también con 7 y Barcelona 4° con 6. Por lo tanto, se darían estas posibilidades en el último partido si el equipo de Claudio Úbeda cosecha una igualdad.
- Si Cruzeiro gana o empata ante Barcelona: el elenco brasileño pasaría 1° con 11 o 9 puntos (respectivamente) y Boca 2° con 8 y ventaja sobre Universidad Católica, ya que lo habría superado en los duelos directos -uno ganado y otro empatado-.
- Si Barcelona la gana a Cruzeiro: el cuadro ecuatoriano pasaría primero con 9 unidades y se produciría un triple empate entre los otros tres equipos con 8 puntos, en el que Boca saldría beneficiado ya que, en el peor de los casos, quedaría igualado en todos los ítems del "desempate olímpico", y terminaría con mejor diferencia de gol en el grupo (+2) que la U. Católica y Cruzeiro (ambos podrían quedar como mucho con 0).
Todos estos cálculos deben hacerse debido al cambio en los criterios de desempate que estableció Conmebol a partir de esta temporada -los cuales también se aplicarán en la fase de grupos del Mundial 2026-. De todos modos, para no especular ni complicarse, Boca sabe que un triunfo le dará el pasaje a los playoffs y será la única chance que tendrá de pasar primero de su grupo (si Cruzeiro no le gana a Barcelona), lo que le permitiría definir como local en octavos de final.