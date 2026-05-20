Conmebol publicó los audios del VAR de Boca-Cruzeiro: la llamativa diferencia entre el gol anulado y la mano que no fue penal

La polémica no terminó con el empate en la Bombonera. Después del caliente 1-1 entre Boca y Cruzeiro, la Conmebol publicó los audios del VAR de las dos jugadas más discutidas de la noche de Copa Libertadores : el gol anulado a Miguel Merentiel y la mano de Lucas Romero que reclamó todo el Xeneize en la última acción del partido.

La primero se originó al minuto 88, cuando la Bestia había convertido el agónico 2-1 para los de Claudio Úbeda. Mientras el Templo se venía abajo en los festejos, desde la cabina del VAR, comandada por Ángel Arteaga, detectaron una mano previa de Milton Delgado y llamaron a Jesús Valenzuela para que analizara la jugada en el monitor.

Tras observar distintas cámaras y repeticiones, el árbitro venezolano anuló el tanto por un supuesto brazo extendido del juvenil de Boca . Y la explicación fue la siguiente: “En la trayectoria del balón, un atacante de camiseta azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una mano sancionable”.

La decisión generó un fuerte reclamo del banco xeneize porque la acción fue muy difícil de detectar a simple vista. Recién en las tomas más cerradas pudo advertirse el leve contacto de la pelota con el puño de Delgado, que encima tenía ambos brazos pegados al pecho.

El diferente criterio en la mano del Perro Romero en la que Boca pidió penal

La Bombonera explotó definitivamente en la jugada del final. a los 90’+11. Tras un cabezazo de Ángel Romero dentro del área, la pelota impactó en el brazo izquierdo del Perro Romero y todo Boca pidió penal. Valenzuela dejó seguir y desde el VAR tampoco consideraron necesario intervenir, por lo que se dio el pitazo final.

En base a los audios difundidos por la Conmebol, desde el cuerpo arbitral sostuvieron que “el brazo del defensor blanco se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento natural y justificable, por lo que no se configura una infracción”. Así, el organismo sudamericano respaldó completamente los fallos en una noche que dejó mucha polémica, manifestando que un brazo apenas extendido de Delgado en una pelota que le viene encima del cuerpo tras ser cabeceada por un defensor era mano sancionable, porque cambia la trayectoria del balón; y no así una mano apenas extendida de Lucas Romero en una pelota que le viene encima del cuerpo tras ser impulsada por un atacante rival, pese a que cambia la trayectoria del balón. La sensación es que ninguna de las dos eran sancionables.