Piedra libre para el árbitro de Boca-Cruzeiro: así explicó post partido la mano de Delgado en el gol anulado

Tras el empate en la Bombonera con polémica, se viralizó un video donde Jesús Valenzuela revela por qué no convalidó el 2-1 agónico de Boca.

Boca estalló contra Valenzuela por las polémicas que lo privaron de ganarle a Cruzeiro.

Una vez más, a Boca se le escapa un triunfo inexplicable. El 1-1 ante Cruzeiro en la Bombonera por la Copa Libertadores dejó en llamas al equipo de Claudio Úbeda, que hizo de todo para ganarlo, pero los focos se corrieron contra un protagonista central: el árbitro Jesús Valenzuela.

En una noche caliente y llena de polémicas, el juez venezolano fue el principal apuntado por una serie de decisiones en las que el Xeneize se sintió perjudicado. No obstante, la que más bronca generó fue el gol anulado a Miguel Merentiel en una de las últimas jugadas por una supuesta mano previa de Milton Delgado.

El gol anulado a Boca por mano previa de Milton Delgado Fox Sports

Con qué criterio anuló Valenzuela el gol de Merentiel: ¿estuvo bien cobrada la mano de Delgado? La explicación de la jugada llegó horas después del match, aunque de una manera muy particular. En que se viralizó un video donde se observa a Valenzuela en las adyacencias de Brandsen 805, al momento de retirarse del Templo, y parece estar hablando con sus colegas de la polémica en cuestión.

Por lo que se ve en las tomas que difundió el programa Minuto Deportivo de FM 95.5, el árbitro les hace el gesto claro de que el volante de Boca tenía la mano extendida al momento del impacto y por eso anuló el 2-1 agónico de la Bestia. El argumento deja muchas dudas porque ninguna cámara del VAR muestra con claridad el toque en la mano de Delgado.