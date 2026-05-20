Úbeda se quedó con bronca por el final de Boca-Cruzeiro: "El árbitro no tiene de dónde agarrarse"

Claudio Úbeda no ocultó su disconformidad con las polémicas decisiones arbitrales de Jesús Valenzuela que le costaron un triunfo vital a Boca.

Boca Juniors empató 1-1 con Cruzeiro en un partido muy polémico de Copa Libertadores disputado este martes por la noche en la Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda se sintió perjudicado por el arbitraje de Jesús Valenzuela, especialmente por dos jugadas bien concretas en los minutos finales.

La primera fue el gol de Miguel Merentiel a los 89' que hubiera significado el 2-1, pero fue anulado a instancias de VAR por mano previa de Milton Delgado. Y unos momentos después, en el último minuto de descuento, toda la Ribera reclamó penal por mano de Lucas Romero en el área, pero la incidencia no fue revisada y se dio por finalizado el encuentro sin sancionar la pena máxima.

Claudio Úbeda reclamó el penal de la última jugada Claudio Úbeda reclamó el penal de la última jugada TNT Sports El DT xeneize, que fue a reclamarle al juez venezolano en la cancha tras el pitazo final, manifestó su disconformidad también en la conferencia de prensa: "La última jugada fue clarísima, tranquilamente debería por lo menos haber esperado e ido a revisarla. En ese momento se apresuró y terminó el partido. Me sorprende que, por lo menos, no haya ido a revisión y que no se haya tomado el tiempo necesario", apuntó en primera instancia.

"La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, sobre todo en la última jugada. No debió haber terminado el partido como lo terminó. No quiero decir barbaridades que ameritan la situación. No hay sustento para defender lo de la última jugada. El árbitro no tiene de dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR", remarcó luego el Sifón con tranquilidad en su voz, pero con un notorio enojo contenido.