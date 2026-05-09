La contradicción de Úbeda con sus jugadores al analizar la eliminación de Boca ante Huracán

Claudio Úbeda se lamentó por los "errores no forzados" que causaron la derrota de Boca en los octavos de final del Torneo Apertura.

Boca Juniors quedó eliminado de manera prematura del Torneo Apertura. Este sábado, cayó 3-2 contra Huracán por los octavos de final en un duelo muy caliente disputado en la Bombonera en el que el rival terminó jugando con dos hombres menos. Sin embargo, el equipo de Claudio Úbeda se quedó con las manos vacías.

El encuentro se vio muy marcado por errores puntuales del Xeneize, como la mala salida de abajo que desembocó en el primer gol del Globo antes de los 5 minutos y los dos penales casi consecutivos, ambos por faltas de Lautaro Di Lollo, que le permitieron a Oscar Romero anotar el segundo y el tercer tanto de la visita en el alargue.

Las declaraciones de Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca El análisis de Úbeda sobre la derrota de Boca @lanumero12comar "Perder un partido así nos deja angustiados, pero si uno analiza el trámite general, hemos tenido un dominio absoluto del juego. Creamos situaciones, pero cometimos errores que ellos aprovecharon", se lamentó el Sifón en conferencia de prensa. "Nos cobraron dos penales en contra y en el primer tiempo no nos dieron uno a Ascacíbar, pero no es excusa. El partido lo perdimos nosotros, pero no tengo nada que reprocharle a los jugadores", apuntó luego, de un modo un tanto contradictorio.

"No podemos cometer más errores no forzados. Cosas así te dejan afuera de competencias importantes", remarcó, sin dejar en claro si le atribuía la derrota o no a sus futbolistas. Pero trató de mirar para adelante: "Tenemos dos finales en la Copa Libertadores y hay que focalizarse en eso achicando el margen de error al mínimo".

Claudio Úbeda y los errores no forzados de Boca @lanumero12comar