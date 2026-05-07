Qué necesita Boca para clasificarse a octavos de la Libertadores tras el empate de Cruzeiro con U. Católica

Cuando parecía que Boca tenía todo encaminado para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores , dos caídas al hilo frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador hicieron que los dirigidos por Claudio Úbeda se compliquen en el Grupo D y pongan en riesgo su pase a la siguiente instancia del certamen continental.

No obstante, el pasado miércoles por la noche, Cruzeiro y Universidad Católica empataron sin goles en Santiago y dejaron el grupo más que abierto. Por el momento, los Cruzados son los líderes de la zona y son escoltados por la Raposa mientras que el Xeneize está tercero y Barcelona se ubica en el cuarto escalón.

Ahora, con dos partidos por jugarse (Cruzeiro y Universidad Católica, ambos de local) el cuadro de la Ribera tiene varios escenarios para meterse en los octavos de final de la Libertadores . Sin embargo, también hay posibilidades de quedarse con los manos vacías y terminar último o de ser tercero y disputar la Copa Sudamericana.

Qué necesita Boca para clasificarse a octavos de la Libertadores

El primer escenario es simple: si Boca gana sus próximos dos compromisos será líder de su grupo. Ahora bien, si logra cosechar cuatro puntos hay tres posibilidades. Si empata con Cruzeiro y le gana a U. Católica se clasifica aunque la otra variante es si le gana a los brasileños por 2 o más goles y empata con los chilenos también se mete en octavos.

Si le gana a Cruzeiro por la mínima y empata con U. Católica, se clasifica si los chilenos no vencen a Barcelona. Si ganan ese partido, Boca definirá el 2º puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo. El Xeneize terminaría +3 y Cruzeiro necesitaría vencer por 3 goles de diferencia a Barcelona para forzar desempate por goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.

En caso de que Boca sume tres puntos en sus próximos dos compromisos para clasificarse 2º necesitará que Barcelona le saque un empate al mismo equipo que el Xeneize le gane. Incluso, cosechando dos empates al hilo, los dirigidos por Úbeda se clasifican en el 2º lugar si los ecuatorianos le ganan a los chilenos y no a Cruzeiro. Si Barcelona gana ambos es 1º, y Boca, Cruzeiro y U. Católica desempatan el 2º puesto por diferencia de gol en el grupo, goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden. Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a U. Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.

Boca triunfo vs Defensa y Justicia Leandro Paredes Boca necesita ganar sus próximos dos partidos para clasificar primero en el Grupo D. Fotobaires

Finalmente, si el cuadro de la Ribera cosecha un punto o pierde sus próximos dos compromisos, quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026.