La inesperada vuelta de Javier García en Boca tras la lesión de Brey: cuánto tiempo llevaba sin atajar

El juvenil arquero quedó tendido tras una acción dentro del área y, aunque intentó continuar, volvió a desplomarse y pidió el cambio entre lágrimas. Se retiró en camilla, con visibles gestos de dolor, lo que encendió la preocupación en el cuerpo técnico.

Su reemplazante fue Javier García , quien volvió a sumar minutos tras más de dos años. Su último partido había sido el 10 de marzo de 2024 ante Racing en la Bombonera (triunfo 4-2 de Boca ), cuando justamente salió lesionado y fue reemplazado por el propio Brey .

El experimentado arquero de 40 años tuvo una actuación regular: si bien recibió el gol de Héctor Villalba (no tuvo nada que hacer), sobre el final tapó magistralmente un mano a mano al mismo protagonistas que hubiese significado el 2-0 de Barcelona de Ecuador .

Los números de Javier García desde que volvió a Boca

Embed ¡ENORME JAVI GARCÍA PARA ATAJARLE EL MANO A MANO A TITO VILLALBA EN EL FINAL DEL PARTIDO!



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Desde su regreso al club en 2021, el arquero acumula 29 partidos: 4 en 2021, 12 en 2022, 12 en 2023 y solo 1 en 2024. En 2025 no sumó minutos y en 2026 reapareció de manera inesperada en un momento determinante.

El arco de Boca atraviesa una situación límite. Agustín Marchesín, titular indiscutido, está fuera por una rotura de ligamentos, mientras que ahora se suma la incertidumbre por Brey. En este contexto, García pasó de ser una alternativa lejana a convertirse en una pieza clave en plena competencia.