Una ráfaga de minutos fatales para Boca en Guayaquil: de la lesión de Brey a la expulsión de Ascacíbar

Boca vivió una ráfaga de situaciones adversas en el primer tiempo de su visita a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores . En un contexto marcado por la lluvia y un campo complicado, el equipo de Claudio Úbeda perdió a su arquero titular y, poco después, quedó con un jugador menos.

A los 22 minutos del primer tiempo, Leandro Brey debió salir tras un fuerte golpe en la zona intercostal luego de un choque dentro del área. El arquero intentó continuar, pero enseguida volvió a tirarse y pidió el cambio. En su lugar ingresó Javier García, que no jugaba oficialmente desde marzo de 2024.

La situación encendió las alarmas en Boca , que ya venía afectado por la lesión de Agustín Marchesín (ante este mismo rival, pero en la Bombonera). Brey , que había ganado continuidad, se retiró en camilla y visiblemente dolorido, por lo que ahora habrá que esperar los estudios médicos para conocer el diagnóstico.

Pero el golpe no terminó ahí. A los 30 minutos, Santiago Ascacíbar protagonizó una acción que cambió el partido: le dio una patada en la cabeza a un rival que estaba en el piso. El árbitro colombiano Carlos Betancur revisó la jugada en el VAR y no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

Con uno menos y sin su arquero titular, Boca quedó en una situación muy compleja en Guayaquil, obligado a resistir en un terreno pesado y bajo condiciones adversas, en una noche que se torció rápidamente.

La roja a Milton Céliz emparejó otra vez el partido

Embed ¡OTRO EXPULSADO EN EL PRIMER TIEMPO! CODAZO A PAREDES Y ROJA DIRECTA PARA CELIZ ANTE BOCA.



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Como contrapartida, sobre el cierre del primer tiempo el local también se quedó con diez: tras un forcejeo, el brazo de Céliz impactó en el rostro de Leandro Paredes y el VAR, a cargo de Nicolás Gallo, llamó a revisión y el árbitro Carlos Betancur decidió expulsarlo, dejando a Boca de cara al segundo tiempo nuevamente en igualdad numérica.