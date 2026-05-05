En vivo: Boca iguala 0-0 ante Barcelona de Ecuador, ambos están con diez jugadores y Brey salió lesionado

En un campo de juego inundado, pasó de todo: Ascacíbar y Céliz vieron la roja a instancia del VAR y por la lesión del arquero de Boca entró Javier García.

Milton Céliz y Darío Benedetto van arriba ante Santiago Ascacíbar y Milton Costa. A pesar de todas las dificultades, Boca suma en Ecuador.

Boca empata 0 a 0 con el Barcelona de Ecuador al final del primer tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

La jugada de mayor peligro fue del local, cuando iban seis minutos, con un remate del defensor Ayrton Costa dentro del área chica, luego de un córner, en el que se impuso el arquero José Contreras.

Además hubo una expulsión por lado: el Xeneize juega con 10 hombres desde los 32 minutos, tras la expulsión directa del mediocampista Santiago Ascacibar, mientras que el volante del local Milton Celiz fue expulsado en el quinto minuto de descuento.

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