Las picantes declaraciones del presidente de Unión que enardecieron a los hinchas de la Lepra

Con la derrota de Defensa y Justicia ante Gimnasia por 2 a 1 de este lunes, Unión de Santa Fe se transformó en el rival de Independiente Rivadavia para los octavos de final del torneo Apertura . El cuadro tatengue culminó en el octavo puesto de la zona A y deberá enfrentar al conjunto de Alfredo Berti el próximo sábado en el Bautista Gargantini .

El elenco que dirige Leonardo Madelón consiguió en la última fecha un empate agónico ante Talleres de Córdoba , lo que le permitió superar por diferencia de gol a Instituto de Córdoba y lograr el objetivo de la clasificación tras una campaña irregular.

Gracias al gol de Cristian Tarragona, ex Lepra, el Tatengue se metió entre los 8 mejores de la zona.

Ahora, el elenco santafesino tendrá la difícil misión de enfrentar al equipo que más puntos sumó en el torneo Apertura , en el encuentro que se jugará el sábado desde las 21.30 en el Parque y para el que la máxima autoridad de la institución ya empezó a condimentar.

En el marco de los festejos por el 40° aniversario del Instituto Privado de Educación Integral (IPEI) Leonardo da Vinci , perteneciente al Club Unión de Santa Fe , el presidente Luis Spahn habló con medios locales e hizo referencia al choque del sábado en Mendoza .

Ante la consulta sobre lo que piensa del rival de los octavos de final, el dirigente afirmó que es “accesible. Si bien tuvo una muy buena performance, es un desafío jugar con el mejor equipo. Jugamos con una ligera ventaja, que ellos tienen la cabeza también puesta en la Copa Libertadores por haber sido campeón y juegan esta semana con Fluminense. Tenemos que aprovechar esas circunstancias y esa oportunidad”.

Luego de viralizarse las expresiones del directivo, las redes sociales se llenaron de comentarios de simpatizantes de la Lepra, que esperan con ansias el encuentro del sábado.