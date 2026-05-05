Alerta en Mendoza: la fuerte advertencia que recibió el cuerpo técnico de Fluminense

El gigante brasileño Fluminense FC ya está en Mendoza, pero no llega como favorito ni con tranquilidad: llega Alerta , contra las cuerdas y sin margen de error para enfrentar a Independiente Rivadavia.

El duelo ante Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores 2026 puede definir mucho más que tres puntos. En Brasil ya hablan de un escenario límite: si no gana, el ciclo de su entrenador podría terminar de manera inmediata.

La situación no es menor. El equipo carioca apenas sumó un punto en el grupo y viene de sufrir golpes duros, incluyendo la caída ante la Lepra en el Maracaná y otra derrota en Bolivia.

Mientras tanto, del otro lado aparece un Independiente Rivadavia que vive un momento histórico: líder del grupo, invicto y convertido en una de las grandes sorpresas del torneo.

Con ese contexto, el partido en Mendoza se transforma en una verdadera final anticipada.

Fluminense no solo juega por seguir con vida en la Copa. Juega por su futuro inmediato. Y su técnico, también.