Alerta por tormentas "fuertes" y lluvias: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes 31 de marzo. Se esperan ráfagas intensas y abundantes precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 31 de marzo por tormentas en el sur de Mendoza. Además, se esperan lluvias a partir de la noche en distintas zonas de la provincia.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en General Alvear y San Rafael: "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas intensas y abundantes precipitaciones en cortos períodos”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local”.

alerta martes El SMN emitió un alerta para este martes en el sur de Mendoza. Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación de viento desde el norte entre las 11 y las 21. Rotación del viento hacia el sur cerca de las 22 en zona Sur y, hacia las 2 del Miércoles, en zona Norte y Este de la provincia. Este viento Sur se mantendrá débil a moderado durante la madrugada.

circulación de viento desde el norte entre las 11 y las 21. Rotación del viento hacia el sur cerca de las 22 en zona Sur y, hacia las 2 del Miércoles, en zona Norte y Este de la provincia. Este viento Sur se mantendrá débil a moderado durante la madrugada. Nubosidad: amanece seminublado. Desde las 16 se prevé inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de la zona Sur, extendiéndose hacia el Valle de Uco, zona Sur y posteriormente zona Este. Es muy probable la ocurrencia de lluvias en el Gran Mendoza a partir de las 21, extendiéndose a toda la provincia durante la madrugada. En el Sur provincial las tormentas podrían ser más intensas, no se descarta la caída de granizo.

amanece seminublado. Desde las 16 se prevé inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de la zona Sur, extendiéndose hacia el Valle de Uco, zona Sur y posteriormente zona Este. Es muy probable la ocurrencia de en el Gran Mendoza a partir de las 21, extendiéndose a toda la provincia durante la madrugada. En el Sur provincial las podrían ser más intensas, no se descarta la caída de granizo. Alta Montaña: despejado. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada calurosa con poco cambio de la temperatura y tormentas de intensidad “leve a moderada”. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 35ºC.

Para el miércoles se anticipa un importante descenso de la temperatura y vientos moderados a fuertes del sector sur. Se tornará inestable en el noreste provincial durante la noche. La máxima rondará los 26ºC.