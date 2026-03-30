Alerta por tormentas "fuertes" y lluvias: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes 31 de marzo. Se esperan ráfagas intensas y abundantes precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 31 de marzo por tormentas en el sur de Mendoza. Además, se esperan lluvias a partir de la noche en distintas zonas de la provincia.
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en General Alvear y San Rafael: "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas intensas y abundantes precipitaciones en cortos períodos”, indicaron.
Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local”.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: circulación de viento desde el norte entre las 11 y las 21. Rotación del viento hacia el sur cerca de las 22 en zona Sur y, hacia las 2 del Miércoles, en zona Norte y Este de la provincia. Este viento Sur se mantendrá débil a moderado durante la madrugada.
- Nubosidad: amanece seminublado. Desde las 16 se prevé inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de la zona Sur, extendiéndose hacia el Valle de Uco, zona Sur y posteriormente zona Este. Es muy probable la ocurrencia de lluvias en el Gran Mendoza a partir de las 21, extendiéndose a toda la provincia durante la madrugada. En el Sur provincial las tormentas podrían ser más intensas, no se descarta la caída de granizo.
- Alta Montaña: despejado.
Pronóstico para los próximos días
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada calurosa con poco cambio de la temperatura y tormentas de intensidad “leve a moderada”. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 35ºC.
Para el miércoles se anticipa un importante descenso de la temperatura y vientos moderados a fuertes del sector sur. Se tornará inestable en el noreste provincial durante la noche. La máxima rondará los 26ºC.
El jueves comienzan a mejorar las condiciones y la temperatura oscilará entre los 15ºC y los 29ºC.