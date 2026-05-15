Alerta por nieve, lluvias y viento: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 16 de mayo por nieve en gran parte del territorio de Mendoza: en toda la zona oeste, el Valle de Uco y el sur provincial. Se espera que se inviertan los registros térmicos: en la mañana se dará la temperatura máxima (12ºC) y en la tarde la mínima (5ºC).

Según el SMN, “el área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas”.

El SMN emitió un alerta amarilla por nevadas en gran parte de Mendoza para este sábado.

Para el este de la provincia, en tanto, se anticipan vientos fuertes: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Viento: ingreso de viento sur débil a moderado desde aproximadamente las 6 en la zona Sur. Alrededor de las 9 se percibirá en las zonas Norte, Zona Este y Gran Mendoza. Persistirá hasta las 16 o 17 en toda la provincia y provocando descenso de temperatura.

ingreso de viento sur débil a moderado desde aproximadamente las 6 en la zona Sur. Alrededor de las 9 se percibirá en las zonas Norte, Zona Este y Gran Mendoza. Persistirá hasta las 16 o 17 en toda la provincia y provocando descenso de temperatura. Nubosidad: se espera abundante nubosidad desde la madrugada, con precipitaciones débiles en el llano. Las precipitaciones comenzarán en la zona Sur y se extenderán hacia Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco durante la mañana. Las condiciones inestables persistirán hasta primeras horas de la tarde, mientras que en la zona Sur las precipitaciones podrían extenderse hasta las 16 y 17. Luego continuará nublado hasta aproximadamente las 2 del domingo. Se prevén precipitaciones níveas cercanas al llano en precordillera del Valle de Uco, principalmente en San Carlos, Tunuyán y Oeste de Tupungato. Oeste de Malargüe, Oeste y Sur de San Rafael, y también en sectores del Oeste del Gran Mendoza.

se espera abundante nubosidad desde la madrugada, con precipitaciones débiles en el llano. Las precipitaciones comenzarán en la zona Sur y se extenderán hacia Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco durante la mañana. Las condiciones inestables persistirán hasta primeras horas de la tarde, mientras que en la zona Sur las precipitaciones podrían extenderse hasta las 16 y 17. Luego continuará nublado hasta aproximadamente las 2 del domingo. Se prevén precipitaciones níveas cercanas al llano en precordillera del Valle de Uco, principalmente en San Carlos, Tunuyán y Oeste de Tupungato. Oeste de Malargüe, Oeste y Sur de San Rafael, y también en sectores del Oeste del Gran Mendoza. Alta Montaña: se mantendrá el mal tiempo durante toda la jornada del sábado en toda la Alta Montaña, con precipitaciones desde la madrugada. Se observa una mejora de las condiciones recién a partir de las 21.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada mayormente nublada con marcado descenso de la temperatura y vientos “algo fuertes” del sector sur, con ráfagas de 45 Km/h. Se anticipan lluvias y lloviznas, además de nevadas en sectores de precordillera y cordillera.

El domingo en tanto se presentará “cubierto a parcialmente nublado”, frío y con heladas parciales, además de nieblas y neblinas matinales. Las condiciones en cordillera mejorarán, mientras que en el llano la máxima esperada es de 12ºC y la mínima de apenas 2ºC.

pronostico sábado El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El lunes sube la temperatura y, si bien se mantiene una mínima muy baja y se anticipan condiciones de heladas, la jornada se presentará agradable, con una máxima de 17ºC.