Alerta por nieve, lluvias y viento: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por nieve para este sábado en gran parte del territorio provincial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 16 de mayo por nieve en gran parte del territorio de Mendoza: en toda la zona oeste, el Valle de Uco y el sur provincial. Se espera que se inviertan los registros térmicos: en la mañana se dará la temperatura máxima (12ºC) y en la tarde la mínima (5ºC).
Según el SMN, “el área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas”.
Para el este de la provincia, en tanto, se anticipan vientos fuertes: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: ingreso de viento sur débil a moderado desde aproximadamente las 6 en la zona Sur. Alrededor de las 9 se percibirá en las zonas Norte, Zona Este y Gran Mendoza. Persistirá hasta las 16 o 17 en toda la provincia y provocando descenso de temperatura.
- Nubosidad: se espera abundante nubosidad desde la madrugada, con precipitaciones débiles en el llano. Las precipitaciones comenzarán en la zona Sur y se extenderán hacia Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco durante la mañana. Las condiciones inestables persistirán hasta primeras horas de la tarde, mientras que en la zona Sur las precipitaciones podrían extenderse hasta las 16 y 17. Luego continuará nublado hasta aproximadamente las 2 del domingo. Se prevén precipitaciones níveas cercanas al llano en precordillera del Valle de Uco, principalmente en San Carlos, Tunuyán y Oeste de Tupungato. Oeste de Malargüe, Oeste y Sur de San Rafael, y también en sectores del Oeste del Gran Mendoza.
- Alta Montaña: se mantendrá el mal tiempo durante toda la jornada del sábado en toda la Alta Montaña, con precipitaciones desde la madrugada. Se observa una mejora de las condiciones recién a partir de las 21.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada mayormente nublada con marcado descenso de la temperatura y vientos “algo fuertes” del sector sur, con ráfagas de 45 Km/h. Se anticipan lluvias y lloviznas, además de nevadas en sectores de precordillera y cordillera.
El domingo en tanto se presentará “cubierto a parcialmente nublado”, frío y con heladas parciales, además de nieblas y neblinas matinales. Las condiciones en cordillera mejorarán, mientras que en el llano la máxima esperada es de 12ºC y la mínima de apenas 2ºC.
El lunes sube la temperatura y, si bien se mantiene una mínima muy baja y se anticipan condiciones de heladas, la jornada se presentará agradable, con una máxima de 17ºC.