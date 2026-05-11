Pronóstico: dos provincias estarán bajo alerta por nevadas este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por nevadas de hasta 30 centímetros en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con pronóstico de condiciones invernales.

El pronóstico anticipa nevadas persistentes en Santa Cruz y Tierra del Fuego durante el lunes.

Este lunes habrá dos provincias bajo alerta meteorológica por nevadas. La advertencia alcanza a Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se espera una jornada marcada por precipitaciones persistentes y condiciones invernales en distintas zonas del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por nevadas de variada intensidad. Los valores de nieve acumulada se ubicarán entre 20 y 30 centímetros, aunque pueden superarse de forma puntual.

mapa_alertas (1) La alerta meteorológica se concentra en el extremo sur del país por acumulación de nieve. SMN

Nevadas en el extremo sur del país El pronóstico muestra un escenario acotado, pero con impacto en el extremo sur del país. Conocé las recomendaciones del SMN ante esta alerta: