Pronóstico: dos provincias estarán bajo alerta por nevadas este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional advierte por nevadas de hasta 30 centímetros en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con pronóstico de condiciones invernales.
Este lunes habrá dos provincias bajo alerta meteorológica por nevadas. La advertencia alcanza a Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se espera una jornada marcada por precipitaciones persistentes y condiciones invernales en distintas zonas del país.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por nevadas de variada intensidad. Los valores de nieve acumulada se ubicarán entre 20 y 30 centímetros, aunque pueden superarse de forma puntual.
Nevadas en el extremo sur del país
El pronóstico muestra un escenario acotado, pero con impacto en el extremo sur del país. Conocé las recomendaciones del SMN ante esta alerta:
- Evitá actividades al aire libre.
- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.