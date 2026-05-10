Honor acelera su expansión en Argentina con nuevos dispositivos y su primera tienda física

Honor amplía su presencia en el mercado nacional mediante el lanzamiento de nuevos equipos y la apertura de puntos de contacto presenciales. El nuevo Honor Magic 8 Lite llega a la Argentina para encabezar un catálogo que prioriza la resistencia física y la autonomía de la batería en sus terminales.

El nuevo integrante de la familia Magic desembarca con una certificación de durabilidad extrema. Este modelo obtuvo el Guinness World Record tras sobrevivir a una caída de más de 6.000 metros de altura en Dubái. La estructura del dispositivo utiliza un sistema de protección de seis capas con tecnología propia y cristales de alta resistencia. Además, posee las certificaciones IP68 e IP69 para soportar el contacto con el agua y el polvo.

En cuanto a su rendimiento, el equipo incorpora una batería de 8.300 mAh que permite hasta tres días de uso normal con una sola carga. La inteligencia artificial gestiona el sistema de cámaras de 108 megapíxeles y herramientas de edición como el borrador y la expansión de imágenes. Ernesto Bruggia, directivo de la firma en la Argentina , señaló que el objetivo es que estas funciones avanzadas resulten accesibles para una mayor cantidad de personas en el país.

Estrategia local y el Honor X7d en el ecosistema

La marca también impulsa el Honor X7d, un terminal que combina una cámara de 108 megapíxeles con una batería de 6.500 mAh. Este modelo cuenta con una memoria RAM de 8 GB y un botón físico dedicado para funciones inteligentes. Al igual que el modelo superior, este equipo soporta caídas accidentales y posee protección contra salpicaduras, lo que facilita su uso en entornos cotidianos exigentes.

La apertura de la "Experience Zone" en el Abasto Shopping representa una hazaña para la compañía en la Argentina. Este local permite que los usuarios prueben de forma directa los teléfonos, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos de la marca. Según informaron desde la empresa, los dispositivos están disponibles a través de su tienda oficial en plataformas de comercio electrónico y mediante los principales operadores de telefonía del país durante las semanas de promociones especiales.

HONOR "Experience Zone" en el Abasto Shopping. Honor

El ecosistema se completa con accesorios de audio y relojes con pantallas AMOLED que se integran de forma fluida con los celulares. Esta estrategia de expansión busca consolidar a la marca como una opción competitiva frente a los fabricantes tradicionales. Con la combinación de hardware resistente y software con procesos inteligentes, la firma intenta captar la atención de los consumidores que buscan durabilidad y potencia en un solo aparato.