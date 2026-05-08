Alerta máxima por ciclón bomba en Buenos Aires: qué zonas están en riesgo por ráfagas huracanadas

Un profundo sistema de baja presión sobre el Mar Argentino pone en alerta máxima a las zonas costeras bonaerenses. Se esperan vientos intensos, lluvias persistentes y una peligrosa crecida del mar.

El proceso de ciclogénesis entró en su fase más crítica este viernes. Un ciclón bomba (conocido en meteorología como ciclón extratropical) se está profundizando sobre las aguas del Mar Argentino, posicionándose a una distancia de entre 500 y 800 km de la costa de Río Negro. Este fenómeno meteorológico impactará en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Debido a la magnitud del temporal, organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) mantienen una vigilancia constante para advertir sobre la evolución de las lluvias, el viento y el oleaje.

¿Cuándo será el momento más crítico del ciclón bomba? Esta profundización del sistema de baja presión se dará entre las últimas horas de este viernes y el sábado incluido, por lo que diversos municipios ya tomaron medidas para preservar a sus vecinos. Por ejemplo, hoy no hubo clases.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el ciclón bomba? En la provincia de Buenos Aires, el área de Necochea y Claromecó se considera crítica, pero también hay alarma en el resto de la costa. En estos puntos rige un alerta naranja por precipitaciones persistentes de intensidad moderada a fuerte, con acumulados previstos de entre 30 y 70 mm. En la Patagonia, las costas de Chubut y Río Negro ya experimentan ráfagas peligrosas de entre 80 y 110 km/h.

El sistema de baja presión provocará una gran crecida del mar, la cual se maximizará en el sector bonaerense a partir de la noche del viernes. El Servicio de Hidrografía Naval ha señalado condiciones severas especialmente en la ría de Bahía Blanca y el tramo costero entre Monte Hermoso y Necochea. Se estima que en áreas abiertas cercanas al centro del ciclón, las olas podrían alcanzar alturas significativas de hasta 12 metros.