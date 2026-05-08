Suspendieron las clases presenciales en varios departamentos de Mendoza

La medida es para varios departamentos del este mendocino. La suspensión rige para los turnos vespertino y nocturno debido al viento intenso.

La medida es para los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. La suspensión rige para los turnos vespertino y nocturno debido al viento intenso. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Suspensión de clases por viento intenso Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz.