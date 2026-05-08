Suspendieron las clases presenciales en varios departamentos de Mendoza
La medida es para varios departamentos del este mendocino. La suspensión rige para los turnos vespertino y nocturno debido al viento intenso.
La medida es para los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. La suspensión rige para los turnos vespertino y nocturno debido al viento intenso. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
Suspensión de clases por viento intenso
Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.