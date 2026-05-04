Pronóstico: el SMN advierte por ráfagas que pueden superar los 100 km/h

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con ráfagas muy fuertes en el oeste y sur del país.

El pronóstico anticipa ráfagas que pueden superar los 100 km/h en el oeste y sur del país.

Este lunes 4 de mayo hay cinco provincias bajo alerta meteorológica por vientos fuertes. Según el pronóstico, el fenómeno se concentrará en zonas de la Patagonia y Cuyo, donde se espera una jornada marcada por ráfagas intensas y condiciones adversas.

La advertencia alcanza a Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y San Juan. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h.

mapa_alertas (1) El pronóstico indica que cinco provincias estarán bajo alerta por vientos intensos. SMN

Alerta por vientos fuertes en la Patagonia y Cuyo Además, las ráfagas pueden superar localmente los 100 km/h, lo que podría generar complicaciones en rutas, sectores abiertos y áreas de montaña.