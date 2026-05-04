Pronóstico: el SMN advierte por ráfagas que pueden superar los 100 km/h
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con ráfagas muy fuertes en el oeste y sur del país.
Este lunes 4 de mayo hay cinco provincias bajo alerta meteorológica por vientos fuertes. Según el pronóstico, el fenómeno se concentrará en zonas de la Patagonia y Cuyo, donde se espera una jornada marcada por ráfagas intensas y condiciones adversas.
La advertencia alcanza a Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y San Juan. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h.
Alerta por vientos fuertes en la Patagonia y Cuyo
Además, las ráfagas pueden superar localmente los 100 km/h, lo que podría generar complicaciones en rutas, sectores abiertos y áreas de montaña.
De esta manera, el pronóstico para el arranque de semana muestra un escenario con un solo fenómeno, pero de alta intensidad, por lo que se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.